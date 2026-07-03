6월 EX30·EX30CC 총 946대 판매 EV 모델, 내연기관 판매량 넘어서…법인 설립 이후 최초 보조금 적용 시 3000만원대부터 구매 가능

[헤럴드경제=서재근 기자] 볼보자동차코리아가 순수 전기 SUV(스포츠유틸리티차량), EX30과 EX30 크로스컨트리가 지난 6월 판매 실적에서 프리미엄 콤팩트 전기차(EV) 1위를 기록했다고 3일 밝혔다.

한국수입자동차협회(KAIDA)에 따르면 지난달 볼보자동차코리아는 국내 시장에서 총 1679대를 팔았다. 이는 전월 대비 58% 늘어난 수치다. 특히, 이 가운데 EX30과 EX30CC의 판매는 946대로 전체 판매의 약 56%를 차지했다.

이번 EX30의 판매 실적은 볼보자동차코리아가 2022년 EV 모델을 국내에 투입한 이후 달성한 월간 최다 판매 기록이다. 볼보자동차코리아 관계자는 “연료별 판매에서 법인 설립 이후 최초로 EV 모델이 마일드 하이브리드(MHEV) 및 플러그인 하이브리드(PHEV)를 넘어선 상징적인 결과”라고 평가했다.

업계에서는 높은 가격 경쟁력이 긍정적인 요인으로 작용했다는 평가가 나온다. EX30은 플래그십 수준의 안전 기술과 프리미엄 편의사양, 첨단 안전 공간 기술 및 1040W급 하만카돈 프리미엄 사운드 시스템, 강력한 주행 성능 등을 갖추고도 전기차 보조금 적용 시 서울시 기준 3670만원(EX30 Core 트림 기준)에 구매할 수 있다. 울릉군의 경우 3278만 원에 살 수 있다.

여기에 ▷업계 최고 수준의 5년 또는 10만㎞ 일반 부품 보증 및 주요 소모품 교환 서비스 ▷8년 또는 16만㎞ 고전압 배터리 보증 ▷15년 무상 무선 업데이트(OTA) ▷5년 5G 디지털 서비스 패키지 등을 기본으로 제공한다.

이윤모 볼보자동차코리아 대표는 “고객분들이 볼보에 기대하는 안전과 인간 중심 철학인 반영된 편안함, 첨단 커넥티비티 및 사용자 경험까지 모두 갖추면서도 전 세계 최고 수준의 가격 경쟁력을 반영해 EX30과 EX30CC이 전동화 전환에 속도를 올리고 있다”며, “폭발적인 수요에 맞춰 올해 하반기 추가 물량을 확보하고, 하반기 출고를 시작할 EX90과 곧 출시를 앞둔 ES90을 통해 프리미엄 EV의 대중화를 이끌어갈 것”이라고 말했다.

한편, 볼보자동차코리아는 최근 전국 39개 볼보자동차 공식 전시장에서 차세대 순수 전기 플래그십 전기차 ES90의 사전 계약에 돌입하는 등 소비자들의 선택 폭을 넓히기 위해 다양한 세그먼트에서 경쟁력을 갖춘 신차를 적극적으로 선보이고 있다.