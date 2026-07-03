[헤럴드경제=김성훈 기자] 코미디언 김대성과 나현영의 열애설이 제기됐으나, 현재는 헤어진 상태인 것으로 알려졌다.

3일 나현영 소속사 씨엘엔컴퍼니 관계자는 “김대성과 나현영이 현재는 헤어진 상태이며, 서로 편하게 지내는 선후배 사이다”라고 밝혔다.

앞서 이날 오전 한 매체는 김대성과 나현영이 1년 넘는 기간 동안 교제 중이라고 보도했다. 두 사람은 연극 ‘그놈은 예뻤다’를 통해 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했다는 것.

그러나 기사가 난 지 불과 1시간여만에 결별한 사실이 확인되며 열애설은 뒷북을 친 꼴이 됐다.

김대성은 2008년 KBS 공채 23기 개그맨으로 데뷔해 KBS2 ‘개그콘서트’를 통해 얼굴을 알렸다.

나현영은 2016년 연극 ‘최고의 사랑’으로 데뷔해, 정태호소극장에서 코미디 연극 ‘그놈은 예뻤다’ 등에서 경험을 쌓았다. 코미디언 정태호의 권유로 KBS 공채 33기 개그맨 시험에 합격하며 코미디언으로 데뷔했다.