민선 9기 첫 약속 ‘민생회복’ 진작 총 184억원…중소기업 최대 2억원

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산 남구가 민선 9기 구정 운영 핵심 비전인 ‘민생경제 회복’과 ‘현장 중심의 소통 행정’ 실천으로 중소기업과 소상공인 경영안정자금 지원에 나섰다.

울산 남구는 자금난을 겪는 관내 중소기업과 소상공인의 금융 부담을 완화를 통해 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 2026년 중소기업·소상공인 경영안정자금 184억원을 지원한다고 3일 밝혔다.

이번 경영안정자금 융자 규모는 ▷중소기업 34억원 ▷소상공인 150억원으로, 중소기업에는 업체당 최대 2억원, 소상공인에게는 최대 5000만원까지 지원한다. 또 대출금에 대한 이자 차액으로 중소기업은 2~3%, 소상공인은 2%씩 2년 동안 지원한다.

협약 금융기관은 소상공인의 경우 농협은행, 경남은행, 국민은행, 신한은행, 부산은행, 하나은행, 우리은행, 기업은행 등 8개 금융기관이며, 중소기업은 아이엠뱅크, 산업은행을 포함해 10개 금융기관이다.

신청은 오는 9일부터 자금 소진 시까지 중소기업은 남구 소상공인진흥과에서, 소상공인은 신용보증재단 누리집에서 하면 된다.

울산 남구 관계자는 “민선 9기 구민과의 첫 약속이 민생경제 회복인 만큼 중소기업과 소상공인에게 이번 경영안정자금이 안정적인 경영을 이어갈 수 있는 든든한 버팀목이 되기를 바란다”고 안내했다.