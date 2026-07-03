개점 10년만 첫 리뉴얼…연말까지 진행 식품·패션 등 60개 브랜드 신규 입점

현대백화점은 현대아울렛 동대문점(사진) 개점 10주년을 맞아 국내외 패션·뷰티·식품 등 60여개 브랜드를 새로 입점시키는 리뉴얼을 추진한다고 3일 밝혔다. 리뉴얼은 지하 2층 식품관부터 지상 2층까지 총 4개 층, 약 1만4800㎡(약 4500평) 규모다. 연말까지 순차적으로 진행된다.

가장 큰 변화는 9월 오픈 예정인 지하 2층 식품관(4595㎡)이다. 한 층 전체를 ‘골목시장’ 콘셉트로 꾸민다. ‘압구정 도슬박’·‘광화문 미진’ 등 외국인 선호도가 높은 한식 맛집이 입점한다. 카페 ‘테라로사’·일본식 베이커리 ‘에키노마에’·멕시칸 푸드 전문 브랜드 ‘쿠차라’ 등 국내외 유명 F&B 브랜드 30여개도 선보인다.

지하 1층은 전체 입점 브랜드의 절반 이상을 국내 패션 브랜드로 채운 ‘K-패션 전문관’으로 탈바꿈한다. 오는 8월부터 ‘하고하우스’·‘루에브르’ 등 10여개 인기 국내 패션 브랜드가 매장을 연다. 2층에는 현대홈쇼핑의 뷰티 편집숍 ‘코아시스’와 약국형 헬스앤뷰티(H&B) 매장이 입점한다. 자정까지 운영하는 회전식 훠궈 전문점 ‘용가훠궈’도 오는 10월, 지하 1층에 입점한다.

연내 지하 1층에는 택스 리펀드(tax refund·세금 환급)와 환전을 원스톱으로 처리할 수 있는 ‘글로벌 서비스 라운지’를 확장 오픈한다. 외국인 전용 키오스크도 신규 도입할 예정이다.

리뉴얼은 외국인 매출 증가에 따른 것이다. 실제 올해 1~5월 현대아울렛 동대문점의 외국인 매출은 전년 대비 122% 늘었다. 전체 매출 중 외국인 비중은 23.7%에 달했다. 특히 외국인 고객의 매출 비중은 코로나19 팬데믹 이전인 지난 2019년보다 3배 늘었다.

현대백화점 관계자는 “과거 유커나 따이궁 중심의 수요를 넘어 다양한 국적의 글로벌 관광객이 유입되는 만큼, 현대아울렛 동대문점을 서울을 대표하는 쇼핑 명소로 육성하겠다”고 말했다. 김진 기자