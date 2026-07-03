[헤럴드경제=민성기 기자] 그룹 아이브 멤버 장원영이 공항에서 신원 확인을 위해 모자를 완전히 벗고 맨얼굴을 드러낸 모습이 화제인 가운데, 이를 둘러싼 이른바 ‘민낯 품평’에 시달렸다.

지난 2일 장원영은 일본 일정을 소화하기 위해 김포국제공항을 찾았다. 이날 장원영은 네이비 색의 볼캡과 검은색 마스크를 쓴 채 등장했다. 신원 확인 절차를 위해 그는 볼캡과 마스크를 모두 벗은 채 화장기가 거의 없는 민낯을 보여줬다.

장원영의 이 같은 행동은 앞서 불거졌던 공항 특례 논란을 의식한 것으로 보인다.

하지만 해당 장면은 온라인을 통해 다시 확산되며 장원영의 민낯에 대한 평가로 이어졌다. 일부 네티즌들은 외모를 지적하는 인신공격성 댓글을 남기기도 했다.

그러나 일각에서는 “벗어도 난리, 안 벗어도 난리”, “도대체 얼마나 시기와 질투를 받고 있는지 감도 안 온다”, “안쓰럽다. 그럼에도 대처 잘 해내는 게 너무 대단하다”, “장원영 화이팅” 등 안타까워하는 반응도 보였다.

앞서 지난 5월 장원영은 해외 일정을 위해 김포국제공항을 통해 중국 상하이로 출국했다. 당시 검은 모자와 마스크를 착용한 채 신원 확인 절차를 진행했고, 모자는 쓴 채 마스크만 잠시 내리는 모습이 포착됐다.

이후 해당 영상이 온라인 커뮤니티 등을 통해 확산되면서 일부 누리꾼들은 신원 확인 절차를 제대로 이행하지 않은 것 아니냐는 의혹을 제기했다. 이 과정에서 특혜 의혹과 태도 논란까지 불거지며 갑론을박이 이어졌다.

한편, 지난달 20일 한국공항공사 홈페이지에는 ‘본인 일치 여부 확인을 위해 마스크, 모자, 선글라스는 잠시 벗어주시기 바랍니다’라는 문구가 신원확인 절차 내용에 추가된 바 있다.