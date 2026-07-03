[헤럴드경제=민성기 기자] 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 탈락을 책임지고 사퇴한 홍명보 전 축구대표팀 감독이 귀국한 지 이틀 만에 미국으로 떠났다.

2일 MBC에 따르면 홍 전 감독은 이날 인천국제공항을 통해 미국 로스앤젤레스(LA)로 출국했다.

로스앤젤레스에는 홍 전 감독의 가족이 거주하고 있는 것으로 알려져 있다. 이날 인천국제공항에서 MBC 취재진과 만난 홍 전 감독은 “제가 할 이야기는 있는데 언젠가는 이야기가 잘 나올 것”이라면서 서둘러 출국장으로 향했다.

홍 전 감독이 지휘한 한국 축구대표팀은 북중미 월드컵에서 졸전 끝에 1승2패(승점 3)로 A조 3위에 그쳐 32강 진출이 무산됐다.

실망스러운 결과에 국민적 공분이 커진 상황에서 홍 전 감독은 선수단 본진으로 지난달 30일 한국에 도착했으나 이틀 뒤 미국행 비행기에 탑승했다.

홍 전 감독은 북중미 월드컵 조별리그 탈락 원인 가운데 하나로 거론된 선수단 내분설에 대해선 “선수들 전체적으로 내분은 없었다”며 거듭 부인했다.

독일 분데스리가에서 활약 중인 옌스 카스트로프가 선수단 규율 위반으로 조별리그 1·2차전 출전이 배제됐다는 일각의 추측에 대해서도 “그런 건 전혀 없었다”고 일축했다.

정치권에서 추진 중인 청문회 참석 여부를 묻는 질문에는 “모르겠다. 제가 귀국 날짜는 어떻게 될지 모르니까”라며 즉답을 피했다.

이날 더불어민주당 문화체육관광위원회 관계자는 축구협회에 대한 청문회가 진행될 가능성이 크다고 밝힌 바 있다.

홍 전 감독은 당분간 미국 로스앤젤레스(LA)에서 휴식을 취할 예정이다.