부산지역 첨단산업·벤처생태계 간담회 이억원 “비장에 더 낮은 금리, 더 높은 한도” 이달 지역전용리그 운용사 3곳 내외 선정

[헤럴드경제=김은희 기자] 국민성장펀드가 지난 6개월간 지방에 6조5000억원의 자금을 승인한 것으로 나타났다. 전체 공급 자금의 46.8%에 달하는 규모다. 정부는 앞으로도 국민성장펀드를 지방 산업현장에 적극적으로 투입해 지역 중심의 경제구조 대전환을 선도하겠다는 방침이다.

이억원 금융위원장은 3일 부산 유라시아플랫폼에서 열린 ‘부산지역 첨단산업·벤처생태계 간담회’에 참석해 “지방이 더 낮은 금리, 더 높은 한도로 자금을 이용할 수 있도록 모든 역량을 지원하겠다”며 이같이 밝혔다.

이날 간담회는 부산과 동남권 지역 첨단산업 현장의 경험과 애로사항을 듣고 국민성장펀드를 포함한 정책금융지원 개선방안을 모색하기 위해 마련됐다. 지난 1일 취임한 전재수 부산광역시장도 참석해 지방정부 차원의 유기적인 지원방안을 논의했다.

이 위원장은 “지방 산업현장에선 여전히 더 많은 자본 공급을 요구하는 목소리가 높다”며 “정보의 불균형과 생산시설의 수도권 집중이라는 두터운 장벽으로 인해 지방으로는 자본이 스스로 찾아가지 않는 구조적 한계가 굳어졌기 때문”이라고 진단했다.

이에 금융위는 국민성장펀드의 40%를 지역에 투자하는 목표에 더해 국민성장펀드 내 지역전용리그를 신설해 매년 2000억원씩 5년간 1조원을 지방기업에 집중 투자한다. 이달 중 3개 내외의 운용사를 선정해 하반기부터는 자금조성에 들어갈 계획이다. 결성금액의 60% 이상을 지방소재 기업에 의무적으로 투자하도록 해 지역벤처 생태계 조성의 마중물이 될 것으로 기대된다.

3분기 추가 모집할 국민참여형 국민성장펀드와 관련해선 비수도권 지역 투자비율이 40% 이상인 운용사에 대해 추가적인 성과보수를 지급하도록 보상체계도 마련했다.

또한 금융위는 5극 3특 전략과 연계된 지방금융지원을 강화하고 지역 창업·상생금융 생태계 조성을 위해 창업·보육 플랫폼을 확대하는 등 지속가능한 민관 협력체계를 구축할 계획이다.

이 위원장은 특히 “부산과 동남권 지역은 우수한 항만 인프라와 MRO(유지·보수·운영) 클러스터 등 첨단산업 발전의 잠재력을 보유한 지역”이라며 “이러한 강점을 부각하기 위해선 첨단산업 대표기업 육성과 벤처생태계 활성화라는 새로운 자산이 결합돼야 한다”고 했다.

그는 “아직 국민성장펀드의 21개 승인사업 중 부산지역 기업이 없다”면서 “부산이 미래형 운송수단, 방산산업의 중심지인 만큼 조만간 2차 메가프로젝트에 포함된 미래모빌리티 및 방산지원 프로젝트 등을 통해 부산에도 국민성장펀드 승인 건이 창출될 수 있도록 하겠다”고 약속했다.