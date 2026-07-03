이달 ‘1이 있는 날’마다 차례대로 이벤트 진행 뚜레쥬르 커피 쿠폰·50% 할인 등 프로모션

[헤럴드경제=차민주 기자] CJ올리브네트웍스의 라이프스타일 멤버십 CJ ONE이 7월 신규 프로모션 ‘원더 시리즈’를 선보인다.

3일 CJ올리브네트웍스는 CJ ONE에서 7월 한 달 동안 통합 프로모션 ‘원더 시리즈’를 진행해 차별화한 고객 경험을 제공하겠다고 밝혔다.

‘원더 시리즈’는 CJ ONE 애플리케이션(앱)을 방문할 때마다 혜택을 제공하는 프로모션이다. 이번 프로모션은 7월 한 달 동안 숫자 ‘1’이 들어간 날짜(1일, 11일, 21일)에 맞춰 차례대로 진행된다.

첫 번째 프로모션 ‘원더위크’는 지난 1일부터 진행되고 있다. 오는 5일까지 이어지는 티징 기간 CJ ONE 앱에서 이벤트 공개 알림을 신청한 회원에게 CJ ONE 포인트 또는 뚜레쥬르 아메리카노 쿠폰을 제공한다. 아울러 오는 6일부터 10일까지 진행되는 본 이벤트 기간에는 CJ ONE 앱 접속 시 뚜레쥬르 50% 할인 쿠폰이 지급된다. 1만6000원 이상 구매 시 최대 8000원 할인 혜택을 받을 수 있다.

두 번째 프로모션 ‘원더래플’은 오는 11일부터 진행된다. CJ ONE 앱 내 ‘럭키ONE래플’을 통해 운영된다. 회원 누구나 참여할 수 있으며, 다양한 경품을 추첨으로 제공할 예정이다. 특히 원더래플에는 게임형 참여 요소를 더해 회원 참여도를 높일 것으로 기대된다고 이 회사는 설명했다.

세 번째 프로모션 ‘원더퀴즈’는 오는 21일부터 시작된다. 숨겨진 힌트를 활용해 퀴즈를 맞힌 회원에게 포인트가 제공된다. 또 퀴즈를 통해 매월 CJ 주요 브랜드의 다양한 혜택과 새로운 소식을 소개한다.

CJ ONE은 올리브영, CGV, 뚜레쥬르, 온스타일 등 CJ 주요 브랜드는 물론 다양한 온∙오프라인 제휴처에서 포인트 적립과 사용이 가능한 라이프스타일 멤버십이다.

CJ 올리브네트웍스는 CJ ONE에서 다양한 참여형 이벤트와 리워드 프로그램을 선보이며 고객 접점을 확대하고 있다고 설명했다. 멤버십을 ‘이용할수록 혜택이 커지는 플랫폼’으로 발전시키려는 전략으로 이번 ‘원더 시리즈’를 기획했단 방침이다.

임아진 CJ ONE 담당은 “이번 ‘원더 시리즈’는 고객이 CJ ONE 앱을 방문할 때마다 ‘원더’라는 이름처럼 놀라운 경험을 제공하기 위해 기획한 프로모션”이라며 “앞으로도 CJ ONE은 고객의 라이프스타일 전반에서 가치를 제공하는 차별화된 멤버십 서비스를 지속해서 확대할 계획”이라고 밝혔다.