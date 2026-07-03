통신사 관계없이 T 우주 고객 월 2100원 할인 SKT 베스트 프로·맥스 고객은 OTT 혜택 제공

[헤럴드경제=차민주 기자] SK텔레콤이 구글의 인공지능(AI) 기능을 구독할 수 있는 서비스 ‘구글 AI 플랜’을 출시했다.

3일 SK텔레콤은 구독 서비스 플랫폼 ‘T 우주’에서 구글 AI 구독 서비스 ‘구글 AI 플랜’을 선보인다고 밝혔다.

‘구글 AI 플랜’은 구글의 최신 AI 기능과 모델에 더 높은 사용량 한도를 제공하고, 클라우드 스토리지 용량도 확대한 구독 서비스다. 구체적인 기능은 제미나이, 나노 바나나, 노트북LM, 지메일·구글독스와 같은 구글 앱 내 제미나이 등이다.

‘구글 AI 플랜’은 ▷구글 AI 프로 ▷구글 AI 플러스(2TB) ▷구글 AI 플러스(400GB) 등 총 3종으로 공개됐다. SK텔레콤은 이번 출시를 계기로 국내 통신사와 구독 플랫폼 중 가장 다양한 ‘구글 AI 플랜’ 라인업을 갖추게 됐다고 강조했다.

특히 SK텔레콤은 ‘구글 AI 플랜’의 엔트리 상품인 구글 AI 플러스(400GB)를 T 우주를 통해 보다 할인된 가격에 단독 제공한다. 엔트리급 AI 구독 상품을 구독 플랫폼에서 선보이는 것은 국내 최초라고 이 회사는 설명했다.

아울러 SK텔레콤은 T 우주 고객이라면 통신사와 상관없이 누구나 정가 대비 월 최대 2100원 할인된 가격으로 ‘구글 AI 플랜’을 구독할 수 있다고 설명했다.

세부적으로 구글 AI 프로는 정가 대비 2100원 할인된 월 2만6900원, 구글 AI 플러스(2TB)는 1000원 할인된 월 1만900원, 구글 AI 플러스(400GB)는 600원 할인된 월 6900원에 구독 가능하다.

SK텔레콤은 자사 고객을 위한 혜택도 마련했다. 지난 2일 출시된 신규 요금제 ‘베스트 프로(Pro)’와 ‘베스트 맥스(Max)’ 이용 고객에게 AI와 온라인동영상서비스(OTT) 혜택을 묶어 한 번에 제공한다.

해당 요금제를 선택한 고객은 ‘구글 AI 플랜’과 함께 유튜브 프리미엄, 넷플릭스, 디즈니+, 티빙, 웨이브 등 OTT 5종 중 하나를 골라 추가 혜택을 받을 수 있다.

이승하 SK텔레콤 프로덕트 담당은 “T 우주 ‘구글 AI 플랜’ 구독 상품 출시를 통해 고객이 AI 서비스를 보다 합리적인 조건으로 이용할 것으로 기대한다”며 “SK텔레콤은 향후 고객이 체감할 수 있는 실질적인 혜택을 지속해서 확대할 것”이라고 밝혔다