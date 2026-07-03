다국적 구조대 70시간 사투 골든타임 넘긴 ‘기적의 생환’ 경비초소가 공기층 형성 물·수액 공급받으며 버텨

[헤럴드경제=김영철 기자] 베네수엘라에서 연쇄 강진이 발생한 지 8일 만인 2일(현지시간) 40대 남성이 극적으로 구조됐다. 건물 잔해에 있던 이 남성은 70시간에 걸친 다국적 구조대의 작업 끝에 무사히 밖으로 나올 수 있었다.

AP·AFP 통신, CNN 방송 등 외신에 따르면 베네수엘라 라과이라주 카티아라마르의 한 쇼핑센터의 야간 경비원으로 일하던 에르난 알베르토 힐 플로레스(43)는 지난달 24일 발생한 지진으로 붕괴한 건물 잔해 약 9ｍ 아래에 갇혀 있었다.

구조대는 지난달 28일 음향 탐지 장비와 레이더 등을 이용해 그의 신호를 감지한 뒤 생존 사실을 확인했다.

코스타리카 적십자의 한 구조대원은 AP에 “발견 당시 그는 만일의 경우에 대비해 아내에게 자신이 살아있다는 사실을 알리지 말아 달라고 부탁했다”며 “하지만 우리는 결코 그를 두고 떠날 생각이 없었다”고 당시를 떠올렸다.

이후 칠레 구조대를 중심으로 베네수엘라와 미국, 포르투갈, 코스타리카, 엘살바도르, 멕시코 등으로 구성된 합동 구조대가 70시간에 걸친 대규모 구조 작업에 착수했다.

불안정한 건물 구조와 폭우, 계속되는 여진으로 굴착 통로가 여러차례 무너지는 위험한 상황이 이어졌다. 구조대는 인접 건물의 추가 붕괴 위험을 고려해 금속 구조물을 조심스럽게 절단하며 통로를 확보했다.

작업이 진행되는 동안 구조대는 콘크리트 틈새로 수색용 카메라를 투입해 그의 상태를 확인했다. 또 호스와 주사기를 이용해 물과 전해질 음료, 의료용 수액을 공급하며 그가 탈수 상태에 빠지지 않도록 도왔다.

칠레의 한 베테랑 구조대원은 구조 작업 내내 그와 대화를 이어가며 안정을 취하도록 했다.

구조 직전 공개된 영상에서는 힐 플로레스가 잔해 속에서 그림을 그리며 시간을 보내는 모습도 포착됐다.

현장에 참여한 유엔 재난평가조정팀(UNDAC) 관계자는 CNN에 지진 발생 7일이 지난 시점에서의 생환은 “오직 기적적인 구조”로만 가능하다고 말했다.

통상 재난 발생 후 생존자 구조의 ‘골든타임’은 72시간(3일)으로 여겨진다.

힐 플로레스는 지진 당시 주변 콘크리트 구조물이 무너져 내리는 동안 자신이 머물던 경비 초소가 형태를 유지한 덕분에 잔해에 깔리지 않았고, 내부에 공기층이 형성돼 생존할 수 있었다고 AP는 전했다.

산소마스크를 착용한 채 들것에 실려 구급차로 옮겨진 그를 보며 각국 구조대원들은 환호성을 지르며 서로를 얼싸안고 구조 성공을 자축했다.

현장의 한 구조대원은 AFP에 “이렇게 힘든 작업은 본 적이 없다”며 “이렇게 장시간 오랫동안 이어진 구조작업이 있었는지도 모르겠다”고 말했다.

구조 직후 곧바로 병원으로 이송된 힐 플로레스는 안정적인 건강 상태를 유지하고 있다. 그의 아내는 CNN과의 인터뷰에서 남편이 잘못됐을지도 모른다는 생각에 슬픔의 나날을 보내다가 생존 소식을 듣고 한 줄기 희망을 본 것 같았다며 “그는 정말 영웅처럼 버텨냈다”고 말했다.

부부에게는 10살, 8살의 두 자녀가 있다.