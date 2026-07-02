[헤럴드경제=장윤우 기자] 가수 JK김동욱이 배재고등학교 야구부의 조롱성 응원 논란과 관련해 다시 한번 배재고 지지 입장을 밝혔다.

2일 JK김동욱은 자신의 인스타그램 스토리에 “정권은 너희의 미래보다 짧다. 배재 렛츠고”라고 적었다.

이어 “물가 부동산 환율 그중 어느하나 잡지 못하는 이 대단한 능력? 그걸 지켜보며 찍소리도 못하는 지지자들. 너무 투명한데? 배재고나 축구협회에는 난리 아우성”이라고 덧붙였다.

앞서 JK김동욱은 지난달 30일에도 “제대로 긁혔구나. 애들 야구하면서 나온 해프닝을 이렇게 키운다고?”라며 “좌표 찍는 극좌들의 만행 이제 그만 사라져야 할 쓰레기 정서”라고 밝힌 바 있다.

배재고는 지난달 29일 서울 목동야구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전에서 일부 선수들이 덕아웃에서 “가야지 가야지, 스타벅스 가야지”, “탱크데이” 구호를 반복해 외쳤다.

선수들이 외친 ‘스타벅스’와 ‘탱크데이’는 스타벅스코리아가 지난 5월 18일 텀블러 판매 이벤트에서 5·18 민주화운동과 박종철 열사 고문치사 사건을 조롱했다는 논란을 빚은 사건을 연상시켰다.

이에 배재고는 “일부 학생 선수의 부적절한 응원 구호로 광주제일고 선수단과 학부모, 동문, 광주 시민을 비롯한 많은 분들께 깊은 상처와 실망을 드린 점에 대해 진심으로 사과드린다”고 밝혔다.

JK김동욱은 최근 스타벅스의 5·18 탱크데이 마케팅 논란에 대해서도 “가고 싶으면 간다. 선택은 자유”라는 글을 올리며 공개 지지 입장을 밝혔다.

한편, JK김동욱은 국내에서 활동하고 있지만 한국계 캐나다인이다. 그는 고등학교 2학년 재학 중 자퇴한 뒤 캐나다로 이민한 것으로 알려졌다. 캐나다 국적 취득으로 병역 의무가 면제됐으며 국내 투표권도 없다.