신사동 503-2에 지상 20층 업무·상업시설 조성 방화동 업무시설 정비…개화초 통학로·경로당 개선

[헤럴드경제=윤성현 기자] 서울 성동 성수동과 종로2·3가 일대, 강남 신사역, 강서 방화동의 지구단위계획이 잇달아 손질됐다. 역세권 복합개발과 노후 업무시설 정비, 첨단산업 집적, 관광특구 활성화 등을 통해 지역별 특성에 맞는 도시공간 재편이 추진된다.

서울시는 지난 1일 제11차 도시·건축공동위원회를 열고 ‘성수 준공업지역 지구단위계획구역 지정 및 계획 결정안’을 수정가결했다고 2일 밝혔다.

성수동은 과거 노후 공장지대였으나 최근 문화·관광 수요와 첨단산업·업무 기능이 확장하며 변화가 두드러진 지역이다.

서울시는 지난 3월 산업·유통개발진흥지구를 성수동 준공업지역 전체로 확대하고, 문화·콘텐츠 산업을 권장업종에 추가하는 도시관리계획을 결정·고시한 바 있다.

이번 지구단위계획은 산업 활성화를 위해 IT, 문화, 콘텐츠 등 산업·유통개발진흥지구 권장업종을 도입하면 용적률과 최고높이를 최대 1.2배까지 완화할 수 있도록 했다. 혁신기업 집적을 유도하기 위한 조치다.

지역 특화 경관요소인 붉은벽돌 건축물 유도 방안도 담겼다. 뚝섬역~연무장길 가로변에서 붉은벽돌 건축물을 신·증축할 경우 건폐율을 최대 70%까지 완화한다. 공개공지 조성, 친환경 건축물 인증, 공공기여 등 공공성을 확보하면 상한용적률 인센티브를 통해 용적률을 최대 800%까지 완화할 수 있다.

연무장길 일대는 보행 중심 거리로 재편된다. ‘제한적 차량출입 불허구간’을 지정해 건축주가 희망하면 대지 안으로 차량 진입을 제한할 수 있게 하고, 이에 상응하는 주차장 설치기준 완화도 적용한다.

종로2·3가 일대 지구단위계획도 재정비된다. 대상지는 종로·청계천 관광특구와 종로 귀금속거리도 포함돼 국내외 방문객 유입이 활발한 곳이다.

이번 변경은 2005년 지구단위계획 수립 이후 변화한 지역 여건과 정책을 반영하기 위한 것이다. 2024년 지구단위계획 용적률 체계 개편과 2023년 서울도심 기본계획 재정비에 따른 높이계획 체계 개선 사항을 반영해 개발 여건을 개선한다.

청계천변과 관철동 젊음의 거리변 1층에 가로활성화 용도를 도입하면 건폐율을 완화한다. 종로 귀금속 특화산업 육성을 위해 특정개발진흥지구 권장업종을 도입할 경우 용적률과 높이를 최대 1.2배 완화할 수 있도록 했다.

기준용적률은 기존 450%에서 600%로, 허용용적률은 기존 600%에서 660%로 상향된다. 기존 최고높이 중심 관리체계는 ‘기준높이·완화높이’ 체계로 개선하고, 이면부 높이도 일부 완화한다.

블록 단위로 설정돼 있던 획지계획과 공동개발 지정은 폐지된다. 최대개발규모 계획도 폐지·완화해 토지 소유자가 개별 여건에 맞춰 유연하게 개발을 추진할 수 있도록 한다.

신사역 일대에는 지하 8층~지상 20층 규모의 업무·상업 복합시설이 들어선다. 대상지는 신사동 503-2번지로 패션, 디자인, 미디어 관련 소규모 사업체가 밀집한 점을 고려해 지역 산업과 연계한 기능을 도입할 계획이다.

공공기여 일부로 창업 및 중소기업지원시설도 함께 조성된다. 해당 시설에는 실무형 교육, 기업 연계 프로그램, 창업지원 공간 등이 마련된다. 잔여 공공기여는 현금으로 제공해 저개발지역 기반시설 확충 등에 활용할 예정이다. 사업은 교통영향평가와 건축위원회 심의 등 인허가 절차를 거쳐 2027년 착공, 2029년 준공을 목표로 추진된다.

강서구 방화동 499-1번지 일대에는 노후 업무시설 재정비가 추진된다. 대상지는 지하철 5호선 개화역에서 도보 5분 거리에 있으며, 간선도로인 양천로와 인접한 지역이다. 개화초등학교와도 맞닿아 있어 통학환경 개선 필요성이 제기돼 왔다.

해당 부지 내 건축물은 준공 후 40년이 지난 노후 업무시설이다. 과거 계획 여건에 따라 보행공간 확보가 미흡해 학생 통학환경과 지역 보행환경 개선이 필요한 곳으로 꼽혔다.

이번 계획은 용도지역을 제1종 일반주거지역 7층 이하에서 제2종 일반주거지역 7층 이하로 변경해 노후 업무시설을 정비하는 내용을 담았다. 통학로 내 보도 신설, 결절점 공개공지 설치, 전면공지 산책로 조성 등을 통해 보행·휴게공간을 확충한다.

40년 이상 된 복종경로당도 이전·신축한다. 기존 경로당은 2층 규모로 협소하고 승강기가 없어 이용에 불편이 있었으나, 이번 계획을 통해 3층 규모로 확대하고 승강기도 설치한다. 북측 개화산 산책로와 연계한 휴게공간도 조성해 어르신 복지공간과 주민 쉼터 기능을 함께 갖추도록 할 계획이다.

서울시는 이번 도시·건축공동위원회 결정을 통해 지역별 특성에 맞는 개발 여건을 마련하고, 도심 활력과 생활환경 개선 효과를 동시에 기대하고 있다.