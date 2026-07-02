월별 카드뉴스·분기별 이슈브리프 정기 발간 노지 스마트농업·AI 등 국내외 최신 동향 담아 ‘스마트농업 이슈톡톡’ 채널 개설…모바일로 손쉽게 확인

[헤럴드경제=김선국 기자] 스마트농업 정책과 기술, 산업 동향을 한눈에 확인할 수 있는 정보 서비스가 마련된다. 농업인과 기업은 카카오톡을 통해서도 국내외 스마트농업 최신 정보를 손쉽게 받아볼 수 있게 된다.

농림축산식품부는 스마트농업 관련 정책과 기술, 산업 동향을 담은 ‘스마트농업 동향분석 콘텐츠’를 정기 발간하고, 카카오톡 채널 ‘스마트농업 이슈톡톡’을 통해 관련 자료를 제공한다고 2일 밝혔다.

콘텐츠는 월별 카드뉴스와 분기별 이슈브리프로 구성된다. 카드뉴스는 국내외 주요 정책과 기술, 산업 동향, 현장 사례를 모바일 환경에 맞춰 시각적으로 제공하고, 이슈브리프는 스마트농업 정책과 기술을 심층 분석하는 자료다.

이번에 공개된 2회차 카드뉴스에는 노지 스마트농업 육성지구와 해외 스마트농업 기술 동향, 국내 우수기업 사례 등을 담았다. 이슈브리프는 ‘스마트농업 데이터 확산과 활용’을 주제로 국내 농업 데이터 정책과 유럽연합(EU)의 공동농업데이터공간(CEADS) 사례를 소개했다.

농식품부는 앞으로 인공지능(AI)과 피지컬 AI 등 현장 수요가 높은 기술 분야를 중심으로 최신 정보를 확대하고, 스마트농업 동향분석 콘텐츠를 지속 보완해 나갈 계획이다.

이시혜 농식품부 농산업혁신정책관은 “스마트농업은 정책과 산업, 현장이 함께 움직여야 하는 분야인 만큼 최신 동향을 쉽고 널리 공유하는 것이 중요하다”며 “농업인과 기업이 스마트농업의 최신 정보를 손쉽게 활용할 수 있도록 지속 지원하겠다”고 말했다.