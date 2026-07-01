연 4.5% 이상 고금리 상품도 등장
6월 한 달간 4%대 0개→105개
2주 만에 평균 금리 0.24%P 급등
[헤럴드경제=정호원 기자] 주식시장으로 자금이 빠져나가는 ‘머니무브’ 현상을 막기 위해 저축은행이 예금 금리를 빠르게 올리고 있다. 시중에서 자취를 감췄던 연 4%대 정기예금 상품이 한 달 새 100개를 돌파하면서, 조금이라도 높은 이자를 찾는 금융 소비자들의 발걸음이 분주해지고 있다.
1일 저축은행중앙회 소비자포털에 따르면, 전국 79개 저축은행의 1년 만기 정기예금 평균 금리는 연 3.79%로 집계됐다. 올해 처음으로 연 4.5% 최고 금리 상품이 등장했던 지난달 17일(연 3.55%)과 비교하면 불과 2주 만에 0.24%포인트(p)나 뛰어오른 수치다.
재테크족의 눈길을 끄는 것은 단연 연 4%가 넘는 고금리 상품들이다. 한 달 전만 해도 전무했던 연 4%대 정기예금은 현재 105개까지 불어났다. 연 4%대 금리를 제시한 저축은행만 32곳에 달한다.
현재 기본금리 기준으로 연 4.5% 이상의 파격적인 금리를 제공하는 곳은 OSB저축은행, OK저축은행, 애큐온저축은행 등이다. 시장 과열 조짐도 뚜렷하다. 지난달 18일에는 라온저축은행이 연 4.6%의 특별 예금 상품을 내놨다가, 가입자가 몰리자 단 하루 만에 판매를 중단하는 해프닝이 벌어지기도 했다.
▶소비자에게는 기회…저축은행당 ‘예금자보호 한도 1억 이내’로 위험 분산 = 금융 소비자 입장에서는 오랜만에 찾아온 고금리 저축 기회지만, 전문가들은 몇 가지 주의가 필요하다고 입을 모은다. 저축은행들의 과도한 금리 경쟁이 향후 이들 금융사의 건전성 악화로 이어질 수 있다는 우려 때문이다.
실제로 저축은행 업계는 지난 2022년 ‘레고랜드 사태’ 당시 유동성을 확보하기 위해 연 6%대 고금리 특판을 쏟아냈다가, 이후 막대한 이자 비용을 감당하지 못해 대규모 적자와 건전성 악화라는 후유증을 겪은 바 있다. 최근에는 정부의 대출 규제(제2금융권 DSR 50% 적용) 등으로 인해 저축은행들이 예금으로 돈을 모아도 대출로 수익을 내기 어려운 구조다. 하반기 기준금리 변동성까지 겹치면 부실 위험이 커질 수 있다.
이에 저축은행의 고금리 혜택을 누리되, 예금자보호한도 이내로 예금을 분산하는 등 안전장치를 활용해야한다는 조언도 나온다.
한편 예금자보호한도는 금융회사 파산 시 예금자 1인당 원금과 이자를 합쳐 최대 1억원까지 보호하는 조치를 말한다. 계좌가 여러 개일지라도 해당 금융사에 있는 모든 예금 보호 대상 상품의 원금과 이자를 합산해 1인당 최대 1억원까지 보호해 준다.
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