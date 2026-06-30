[헤럴드경제=민성기 기자] 대한민국 축구 국가대표팀 주장 손흥민이 2026 북중미 월드컵 32강 탈락에 사과문을 남긴 가운데, ‘절친’인 배우 박서준이 위로와 응원을 건넸다.

30일 손흥민은 자신의 SNS(사회관계망서비스)를 통해 장문의 글을 남겼다. 그는 “어디서부터 시작해야 할지 모르겠다. 모른 척 할 수도 없고, 현실을 피하고 싶지도 않다”라고 글을 시작했다.

그는 “가장 먼저 대한민국 국민 여러분과 축구를 사랑해 주시는 팬분들께 진심으로 죄송하다는 말씀을 드리고 싶다”라면서 막바지에는 “모든 선수들에게 너무 많은 비판과 상처를 주기보다는 정말 힘들겠지만 따뜻한 응원과 격려를 보내주시기를 간곡히 부탁드린다”라고 덧붙였다.

해당 게시물에 손흥민의 절친 박서준도 ‘좋아요’를 누르며 응원했다.

평소 박서준과 손흥민은 친분이 있었던 사이로, 박서준은 과거 영국 런던에서 손흥민의 경기를 직접 관람하며 응원하는 우정을 과시하기도 했다.

박서준뿐만 아니라 그룹 슈퍼주니어 김희철, 신화 이민우 등 많은 스타들이 ‘좋아요’를 통해 국가 대표팀에 응원의 힘을 보탰다.

한편 축구대표팀은 이번 북중미 월드컵 조별리그 A조에서 1승2패 승점 3점으로 각 조 3위팀 12개국이 겨루는 와일드카드 결정 순위에서 8위 안에 들지 못해 32강에 최종적으로 탈락했다.

이후 납득할 수 없는 선임 절차와 전술의 중심에 있었던 홍명보 감독을 비롯해 축구협회 수뇌부 등이 국민적 분노에 직면하며 축구계는 큰 혼란에 빠져있다.