[헤럴드경제=민성기 기자] 2026 북중미 월드컵 탈락 뒤 보인 한국과 일본 대표팀 감독의 상반된 모습이 주목받고 있다.

박문성 축구해설위원은 30일 자신의 인스타그램에 모리야스 하지메 일본 축구대표팀 감독이 일본 관중이 모여있는 곳을 향해 90도로 허리 숙여 인사하는 사진을 올렸다.

그는 사진과 함께 “모리야스 하지메 감독은 일본이 브라질에 역전패해 탈락하자 경기장에 응원하러 온 팬들에게 허리 숙여 인사를 했다”며 이어 “우리가 바라는 게 큰 것이 아니다. 그게 그렇게 어려운가”라는 글을 덧붙였다.

이는 한국 축구대표팀이 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 뒤 사퇴한 홍명보 전 감독을 겨냥해 남긴 글로 보인다.

앞서 한국 대표팀은 이번 월드컵 조별리그 A조에서 1승 2패(승점 3점)로 조 3위에 그친 뒤, 각 조 3위 간 성적 비교에서 밀려 32강 토너먼트 진출에 실패했다.

이후 홍명보 전 감독은 지난 29일 멕시코 현지 기자회견을 통해 성적 부진의 책임을 지고 지휘봉을 내려놓았다.

홍 전 감독은 기자회견에서 준비된 입장문만 읽은 뒤 취재진 질문을 받지 않고 자리를 떴으며, 이 과정에서 바지 주머니에 손을 넣은 채 퇴장하면서 태도 논란이 불거진 바 있다.

홍 전 감독은 이날 새벽 인천국제공항으로 귀국했지만 취재진 질문에 답하지 않은 채 공항을 빠져나갔다.