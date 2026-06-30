[헤럴드경제=박혜림 기자] 위메이드가 사실상 중국 자본에 매각된다. 최대주주인 박관호 위메이드 이사회 의장이 보유 지분 전량을 약 9200억원에 넘기면서다. 인수는 알리바바와 중국 주요 게임사 네트워크를 보유한 투자 플랫폼 네오펄스가 주도한다. 위메이드는 이번 거래를 계기로 중국 시장에서 강점을 가진 ‘미르’ 지식재산권(IP)을 앞세워 글로벌 신작 개발과 인공지능(AI) 기반 게임 사업 전환에 속도를 낸다는 구상이다.

위메이드는 30일 박 의장이 보유한 위메이드 지분 전량에 대해 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 밝혔다.

총 거래 규모는 약 9200억원이다. 네오펄스는 중국의 투자 플랫폼이다. 위메이드의 MMORPG 개발 역량과 대표 지식재산권(IP)인 미르의 중국 시장 경쟁력을 높게 평가해 이번 투자를 결정한 것으로 전해졌다.

네오펄스는 향후 중국 시장을 포함한 글로벌 신작 개발과 IP 사업 확장을 추진할 계획이다. 중국 주요 IT 기업과 게임 개발사, 퍼블리셔와의 협력도 확대한다. 미르 IP를 활용한 사업 모델을 다변화하고, 글로벌 유통망과 현지 파트너십을 통해 수익 기반을 넓히겠다는 구상이다.

이번 거래의 또 다른 축은 AI다. 위메이드와 네오펄스는 AI 기술이 게임 개발과 운영 방식을 바꿀 핵심 변수라고 보고 있다. 양사는 게임 제작 과정과 차세대 그래픽 구현, 디지털 휴먼, 라이브 서비스 운영 등 게임 전반에 AI 기술을 접목할 방침이다. 이를 통해 콘텐츠 완성도와 이용자 경험을 끌어올린다는 계획이다.

거래 금액 9200억원에는 미르 IP의 중국 내 수익 창출력과 향후 성장 가능성이 반영됐다. 위메이드는 자회사 전기아이피 등을 통해 미르 IP 사업을 이어왔다. 네오펄스는 기존 IP 수익성에 AI 기술 적용과 글로벌 유통 시너지가 더해질 경우 추가 성장 여력이 크다고 판단한 것으로 보인다.

이번 지분 매각은 위메이드의 중국 사업 확대에도 변곡점이 될 전망이다. 미르 IP는 중국 시장에서 높은 인지도를 가진 위메이드의 핵심 자산이다. 네오펄스가 보유한 중국 내 투자·게임 네트워크가 더해질 경우 현지 신작 개발과 퍼블리싱, IP 라이선스 사업에서도 협력 폭이 넓어질 수 있다.

위메이드 관계자는 “미래 게임 시장은 AI를 얼마나 효과적으로 활용하느냐에 따라 결정될 것”이라며, “이번 파트너십은 강한 공감대와 신뢰를 바탕으로 차세대 게임 시장에서 선도적 위치를 확보하는 핵심 계기가 될 것이다. 위메이드는 철저한 현지화 전략과 AI 기반 게임 개발 역량 강화를 통해 시장 기대에 지속적으로 부응해 나갈 것”이라고 밝혔다.

한편 위메이드는 이날 2025년 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 성과와 핵심 추진 활동을 담은 ‘위메이드 지속가능경영보고서 2025’를 발간했다.