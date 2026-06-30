매매차익 배당소득세 전액 비과세

[헤럴드경제=정호원 기자] NH농협은행은 고객이 은행을 통해 한국거래소(KRX) 금 현물시장에 편리하게 투자할 수 있는 특정금전신탁 ‘NH KRX골드채움신탁(현물형)’ 신상품을 출시한다고 30일 밝혔다.

‘NH KRX골드채움신탁(현물형)’은 한국거래소(KRX) 금 현물시장 장내 거래를 기반으로 운용돼 관련 법령에 따라 매매차익에 대한 배당소득세가 전액 비과세된다. 또한 금융소득종합과세 대상에서 제외되고 양도소득세도 면제돼 절세 효과를 극대화할 수 있다.

특히, 해당 상품은 한국예탁결제원에 안전하게 보관된 실물 금을 기초자산으로 활용해 거래의 안정성과 투명성을 확보했으며, 장중 시장가격을 반영한 매매가 가능해 시장 변화에 신속하게 대응할 수 있는 것이 특징이다. KRX 금현물 투자는 주식 거래와 동일하게 오전 9시부터 오후 3시 30분까지 스마트폰 앱으로 실시간 매수/매도가 가능하다.

그동안 개인 투자자가 KRX 금시장에 직접 투자하기 위해서는 별도의 증권사 계좌를 개설해야 했지만, 이번 상품 출시로 은행 창구에서 전문적인 자산관리 상담과 함께 보다 쉽고 편리하게 금 투자를 시작할 수 있게 됐다

NH농협은행 관계자는 “이번 ‘NH KRX골드채움신탁(현물형)’은 인플레이션 헤지와 절세 효과를 동시에 추구할 수 있는 차별화된 자산관리 상품”이라며 “고액자산가와 은퇴 고객은 물론 안정적인 대체투자 자산을 찾는 고객들에게 새로운 투자 대안이 될 것으로 기대한다”고 말했다.