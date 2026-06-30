[헤럴드경제=장윤우 기자] 세계 최대 비트코인 보유 기업 스트래티지(MSTR)가 창사 이래 고수해 온 ‘비트코인 일방 매수’ 원칙을 폐기하면서 코인 매각을 공식화했다.

29일(현지시간) 스트래티지는 ‘디지털 크레딧 자본 프레임워크’를 발표하며 이사회 승인 아래 최대 12억5000만달러(약 1조9300억원) 규모의 비트코인을 매각할 수 있다고 밝혔다. 조달한 현금은 우선주 배당금과 이자 지급에 쓴다. 자사 보통주와 우선주에 대해서도 각각 최대 10억달러(약 1조5000억원)씩 총 20억달러(약 3조원) 규모의 자사주 매입 프로그램도 함께 승인했다.

스트래티지가 비트코인 매각을 공식 승인한 것은 이번이 처음이다. 이달 초 2022년 이후 처음으로 비트코인 32개를 매각한다고 공시했을 때만 해도 시장은 상징적 조치로 해석했다.

마이클 세일러 이사회 의장의 “비트코인은 절대 팔지 않는다”는 오랜 원칙이 처음 깨진 것이어서 충격을 줬지만, 전체 보유량 대비 규모 자체는 미미했다. 이번 발표는 그 수준을 넘어 매각을 공식 전략으로 제도화했다는 점에서 결이 다르다.

매각 배경에는 핵심 지표의 급격한 악화가 있다. 스트래티지의 mNAV(기업가치를 보유 비트코인 가치로 나눈 배수)는 지난 27일 처음으로 1배 아래로 떨어졌다. 시장이 회사 전체를 보유 비트코인보다 싸게 평가하기 시작했다는 뜻이다.

현재 기업가치는 약 504억달러(약 78조원)지만, 개당 6만달러(약 9000만원) 안팎의 비트코인 84만7363개를 보유한 자산 가치는 약 511억달러(약 79조2000억원)로 기업가치를 웃돌고 있다. 주가도 2024년 11월 역대 최고가 대비 85% 가까이 폭락해 최근 82달러까지 밀렸다.

세일러 의장은 그동안 주식과 우선주를 발행해 조달한 자금을 비트코인 매입에 재투자하는 이른바 ‘비트코인 플라이휠(Flywheel)’ 전략을 구사해왔다. 주가 상승이 자금 조달을 낳고, 조달된 자금이 비트코인 매입으로 이어지며 다시 주가를 끌어올리는 자기강화 구조다. 주가가 급락하자 이 구조 자체는 무력화됐다.

세일러 의장은 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “25억5000만달러의 달러 준비금과 12억5000만달러의 비트코인 현금화 여력을 합쳐 38억달러, 약 25.9개월치 배당 커버리지를 확보했다”고 밝혔다. 발표 직후 스트래티지 주가는 12.6% 급등한 92.68달러에 마감했다. 약 4개월 만의 최대 상승폭이다.