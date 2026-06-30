[헤럴드경제=김주리 기자] 국내에서 새롭게 신고된 HIV(인체면역결핍바이러스) 감염인이 지난해까지 3년 연속 감소한 것으로 나타났다. 다만 신규 감염자 가운데 20~30대 비중이 여전히 높고, 외국인 감염인 비율도 증가하는 추세를 보여 지속적인 예방과 조기 검진의 중요성이 커지고 있다.

30일 질병관리청이 발간한 ‘2025년 HIV/AIDS 신고 현황 연보’에 따르면 지난해 신규 HIV 감염인은 927명으로 집계됐다. 이는 전년(975명)보다 4.9% 감소한 수치다.

신규 감염인은 2022년 1005명을 기록한 이후 2023년과 지난해까지 3년 연속 감소세를 이어갔다.

HIV 감염과 AIDS(후천성면역결핍증)는 동일한 개념은 아니다. HIV 감염인은 바이러스에 감염된 사람을 의미하며, AIDS 환자는 HIV 감염으로 면역세포가 크게 손상돼 각종 감염과 질환이 나타나는 단계에 이른 경우를 말한다.

지난해 신규 감염인 가운데 내국인은 659명(71.1%), 외국인은 268명(28.9%)으로 집계됐다. 외국인 비중은 전년보다 2.2%포인트 증가했다.

성별로는 남성이 822명, 여성이 105명이었다. 남성 감염인은 대부분 내국인(639명)이었으며, 여성은 외국인(84명)이 내국인보다 많았다.

연령별로는 30대가 381명으로 가장 많았고, 20대 231명, 40대 134명 순이었다. 전체 신규 감염인의 66.0%가 20~30대에 집중됐다. 이 밖에 10대 14명과 70세 이상 11명도 포함됐다.

특히 지난해에는 0~9세 연령대 감염 사례도 1건 보고됐다. 질병청은 해당 사례가 임신과 출산, 모유 수유 과정에서 발생한 모자 간 전파(Mother-to-child transmission) 사례라고 설명했다.

감염인을 처음 신고한 기관은 병·의원이 565명(61.0%)으로 가장 많았고, 보건소가 298명(32.1%)으로 뒤를 이었다. 교정시설과 혈액원, 병무청 등 기타 기관에서는 64명(6.9%)이 신고됐다.

감염 경로에 응답한 529명 가운데 524명(99.1%)은 성 접촉을 통해 감염됐다고 답했다. 나머지 5명은 마약 주사 공동 사용을 감염 원인으로 꼽았다.

성 접촉을 감염 경로로 응답한 사람 가운데서는 동성 간 성 접촉이 328명(62.6%)으로 가장 큰 비중을 차지했다.

지난해 기준 국내 생존 HIV/AIDS 감염인은 모두 1만7557명으로 전년보다 535명 증가했다. 이 가운데 65세 이상 감염인은 2294명으로, 1년 전보다 12.2% 늘어나 고령 감염인 관리의 중요성도 커지고 있다.

임승관 질병청장은 “HIV/AIDS 예방을 위해 안전하지 않은 성 접촉을 피해야 한다”며 “감염이 의심되면 신속히 검사받고, 검사에서 확진 판정을 받은 경우 즉시 치료받아야 한다”고 당부했다.

질병청은 오는 2030년까지 신규 HIV 감염인을 2023년 대비 절반 수준으로 줄이는 것을 목표로 제2차 후천성면역결핍증 예방관리대책(2024~2028)을 추진하고 있다. 이에 따라 항레트로바이러스 약물을 활용해 감염 위험을 낮추는 ‘노출 전 예방 요법(PrEP)’ 지원도 확대할 계획이다.

방역당국은 조기 검사와 꾸준한 치료가 개인 건강은 물론 추가 전파를 막는 데 핵심적인 역할을 하는 만큼, 예방 교육과 검사 접근성을 높이는 정책을 지속적으로 강화해 나간다는 방침이다.