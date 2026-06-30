7월 1일부터 12월 31일까지 캠페인 실시 양 브랜드 모든 전기차 대상

[헤럴드경제=서재근 기자] BMW 그룹 코리아가 오는 7월 1일부터 12월 31일까지 국내에서 운행 중인 BMW와 MINI의 모든 순수전기차를 대상으로 ‘BMW·MINI 전기차 무상 안전점검 캠페인’을 실시한다고 30일 밝혔다.

이번 캠페인은 BMW와 MINI의 순수전기차 고객이 더욱 안심하고 운행할 수 있도록 기획한 프로그램으로, 주요 부품에 대한 선제적인 점검을 통해 전기차 화재와 안전사고를 미연에 방지하기 위해 마련됐다는 게 그룹 측의 설명이다.

특히, 차량의 출고 시기에 제한을 두지 않고 지금까지 국내에 판매된 3만5000여 대의 모든 BMW 및 MINI 순수전기차를 대상으로 진행하며, 점검 희망 고객은 My BMW 또는 MINI 앱이나 전국 BMW 및 MINI 공식 서비스센터를 통해 예약 후 차량을 입고하면 무상으로 안전점검 서비스를 받을 수 있다.

캠페인 기간 내 입고된 전기차는 핵심 부품인 고전압 배터리와 배터리 관련 부품, 고전압 케이블, 냉각수를 포함한 차량 냉각 시스템 등을 집중 점검 받게 되며, 타이어 상태와 공기압 등에 대한 기본 점검도 함께 이뤄진다.

한편, BMW 그룹 코리아는 전동화 모델 판매를 넘어 국내 전기차 생태계의 전반적인 성장을 이끌기 위한 인프라 투자에 역량을 집중하고 있다.

지난 29일에는 소유주들의 충전 편의성을 극대화하기 위해 국내 최초로 공용 ‘400㎾ 초급속 충전기’를 핵심 거점인 서울역 인근 BMW 차징 허브 라운지에 2기, 인천 영종도 BMW 드라이빙 센터에 2기 등 총 4기를 설치 완료했다.

BMW 그룹 코리아는 지난 2025년 12월 기준 국내 수입차 브랜드 가운데 최대 규모인 누적 3030기의 전기차 충전기를 전국에 설치 완료했다. 연말까지는 총 4000기의 충전 인프라를 확보할 계획이다.