‘라피타’ 라방 역대 최대 거래액…스킨케어 가전은 3배 폭증

[헤럴드경제=정찬수 기자] 카카오스타일이 운영하는 ‘지그재그’가 최근 한 달간 이미용 기기 거래액이 전월 대비 2배 가까이 증가했다고 30일 밝혔다.

5월 26일부터 6월 23일까지 스킨케어 가전 거래액은 직전 월 대비 3배(200%) 폭증했다. 면도기·제모 의료기기 등 관련 기기 거래액은 2배 이상(112%) 늘었다. 고데기·드라이기 등 헤어 가전도 상승세다.

입점 브랜드 성장세도 가파르다. 뷰티 디바이스 브랜드 ‘뷰앤디’의 거래액은 전월 대비 148% 증가했다. 헤어 기기 브랜드 ‘오아’ 거래액도 85% 신장했다. 지난 22일 진행한 뷰티 가전 브랜드 ‘라피타’의 라이브 방송은 지그재그 라이프 카테고리 라이브 방송 중 역대 최대 거래액을 경신했다.

한편 지그재그는 오는 7월 12일까지 ‘이미용 가전 위크’를 진행한다. 유라이크·풀리오·라피타·오아 등 다양한 이미용 기기 브랜드가 참여한다. 인기 상품을 최대 87% 할인 판매한다.

카카오스타일 관계자는 “본격적인 무더위를 앞두고 이미용 상품에 대한 관심은 계속될 것”이라고 말했다.