[헤럴드경제(안산)=박정규 기자]이민근 안산시장은 “AI를 적극 활용해 행정은 더욱 똑똑하게, 복지는 더욱 따뜻하게 변화시켜 시민이 체감하는 스마트 복지도시를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

안산시는 29일 글로벌다문화센터 대강당에서 민·관 사례관리자의 디지털 역량 강화를 위한 ‘2026년 민·관 사례관리자 AI 스마트 워크 교육’을 실시했다고 30일 밝혔다.

AI 전문 강사를 초빙해 사례관리자들의 인공지능(AI) 활용 이해도를 높이고 실무 적용 역량을 강화하기 위해 마련됐다. 특히 AI 시스템 활용이 익숙하지 않은 사례관리자들이 업무에 쉽게 활용할 수 있도록 실습 중심으로 진행해 사례관리 업무의 효율성과 생산성 향상을 도왔다.

교육에서는 AI 프롬프트를 활용한 문서 작성과 정보 검색, 사례관리 자료 정리 등 현장에서 반복적으로 수행하는 업무를 중심으로 실습을 진행했다. 이를 통해 업무 부담을 줄이고 사례관리의 정확성과 신뢰성을 높일 수 있는 실무 역량을 강화하는 데 중점을 뒀다.