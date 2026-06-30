3월 사우스뱅크에도 개점…가맹사업 박차

[헤럴드경제=정찬수 기자] 파리바게뜨가 영국 런던 리치몬드(Richmond) 지역에 영국 7호 매장을 열었다고 30일 밝혔다.

파리바게뜨 리치몬드점은 95석 규모로, 리치몬드 중심 상권인 조지 스트리트(George Street)에 들어섰다. 리치몬드는 런던에서도 구매력이 높은 프리미엄 상권으로 꼽힌다. 리치몬드역과 템스강 등 주요 관광 명소와 인접해 외국인 관광객 유입도 활발하다.

인테리어는 파리바게뜨의 시그니처 디자인인 블루 메탈 외관과 대리석 카운터, 우드톤 인테리어를 적용했다. 유럽 시장에서 좋은 반응을 얻고 있는 크루아상 샌드위치, 케이크, 음료 등을 선보인다.

앞서 3월에는 런던아이·테이트 모던·내셔널 시어터 등 세계적인 문화·관광 명소가 밀집한 사우스뱅크(South Bank)에 126석 규모의 6호점을 개점했다. 사우스뱅크는 런던아이, 테이트 모던, 내셔널 시어터 등 세계적인 문화·관광 명소가 밀집한 런던의 대표적인 복합 상권이다.

파리바게뜨는 지난 2022년 영국 시장에 진출한 이후 2024년 첫 가맹점인 카나리 워프점을 시작으로 이번 리치몬드점까지 가맹 사업을 확대하고 있다. 회사 관계자는 “빵의 본고장인 유럽에서 브랜드 경쟁력을 높이며 K-베이커리의 위상을 강화하겠다”고 말했다.