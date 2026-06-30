도레이첨단소재와 협업 기존 제품에 열가소성 스카이펠 적용 가구·인테리어용 마감재에 성능 개선 “각 분야 파트너 협업 확대”

[헤럴드경제=박혜원 기자] SK케미칼이 글로벌 첨단 소재 기업 도레이첨단소재와 협업, 탄성소재를 적용한 유연 데코시트 신제품을 개발했다고 30일 밝혔다.

SK케미칼은 기존 제품인 ‘스토리필름(Story Film)’에 열가소성 탄성소재 스카이펠(SKYPEL)을 적용한 데코시트를 적용, 유연성을 강화한 신제품을 선보였다.

가구 및 인테리어용 인테리어 마감재로 주로 쓰이는 기존 GAG PET 필름은 높은 투명도와 광택, 선명한 색감 구현이 특징이다. SK케미칼 신제품은 여기에 내열성, 기계적 강도, 내충격성, 내화학성 등이 우수한 스카이펠 소재를 더해 곡면이나 각진 구조에서도 들뜸 없이 밀착 적용이 가능하도록 개선됐다. 이를 통해 평면과 곡면을 하나의 소재로 통일해 공간 전반의 디자인 일관성을 구현할 수 있게 됐다.

이번 제품 개발 과정에서 도레이첨단소재는 SK케미칼이 공급한 스카이펠을 적용한 GAG 필름 제조 기술을 구현했다. 한솔홈데코는 이를 기반으로 최종 제품을 구현했다.

SK케미칼 관계자는 “이번 성과는 ‘소재–중간재–완제품’으로 이어지는 가치사슬(Value Chain)을 기반으로 각 사의 기술 역량을 결합해, 기존 제품의 성능과 실제 적용성을 동시에 높였다”고 강조했다.

SK케미칼은 각 분야에서 전문성을 갖춘 파트너와의 협업을 통해 소재 적용 영역을 지속 확대해 나간다는 계획이다.

김응수 SK케미칼 그린소재본부 본부장은 “이번 프로젝트는 기존 제품에 소재 기술을 적용해 실질적인 성능 개선을 이끌어낸 사례”라며 “앞으로도 차별화된 스페셜티 소재를 기반으로 고객과 함께 다양한 응용 분야를 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.