신동빈 회장 ‘원롯데 전략’ 결실…해외사업 전략적 거점으로

[헤럴드경제=정대한 기자] 롯데가 싱가포르에 한국과 일본 롯데 식품 계열사의 합작법인을 출범한다고 30일 밝혔다. 롯데웰푸드와 일본 롯데제과는 양사 이사회 의결과 관계국 기업결합심사 승인을 마치고, 7월 공식 출범을 앞두고 있다.

합작법인 출범은 신동빈 롯데 회장의 ‘한일 원롯데 전략’의 결실이다. 신 회장은 정기적으로 ‘원롯데 식품사 전략회의’를 주재하며 양사간 협력을 통한 글로벌 경쟁력 강화를 주문했다. 양사는 원재료 확보 및 공동 마케팅, 제품 교차 판매 등 협업 영역을 넓혀왔다.

롯데웰푸드의 지난해 해외 매출은 2024년 대비 14.4% 신장한 1조2047억원을 기록했다. 일본 롯데제과도 베트남과 인도네시아 지역을 중심으로 약 9000억원의 해외 매출을 올렸다. 글로벌 메가 브랜드 1호로 선정된 ‘빼빼로’의 해외 매출 신장률은 지난해 24%에 이어 올해 1분기 33%를 기록하며 가파른 성장세를 보이고 있다.

합작법인은 한·일 롯데 식품사의 아시아 사업을 총괄하며 경영관리와 의사 결정 체계를 일원화한다. 양사의 생산·영업·물류 인프라를 연계해 운영 효율성을 높이고, 글로벌 메가 브랜드 육성과 신규 시장 진출을 추진할 계획이다. 이사회 의장은 신유열 롯데지주 미래성장실장이 맡는다.

롯데는 지난해 9월 롯데호텔앤리조트와 일본 롯데홀딩스가 합작법인 ‘롯데호텔스 재팬(LOTTE HOTELS JAPAN)’을 설립하는 등 그룹 전반에서 한일 롯데 간 협력을 이어가고 있다. 회사 관계자는 “양사의 강점을 결집해 메가 브랜드를 육성하고, 시장을 개척해 글로벌 경쟁력을 높일 것“이라고 말했다.