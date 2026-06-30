[헤럴드경제=정대한 기자] 롯데멤버스가 외국인 전용 ‘엘포인트 글로벌 멤버십’ 포털을 리뉴얼하고, 외국인 회원 확보에 나선다고 30일 밝혔다.

엘포인트 글로벌 멤버십은 외국인 관광객이 한국 방문 전 현지에서 이메일 인증을 통해 미리 가입 후 입국 즉시 실물 카드 없이 모바일로 이용할 수 있는 서비스다. 포털에서는 영어·일어·중국어(간체·번체)를 지원한다. 엘포인트 적립·사용을 비롯해 롯데 계열사의 다양한 쿠폰 혜택까지 제공한다.

포털 리뉴얼은 기존 회원가입 기능뿐만 아니라 실제 사용자들이 현장에서 혜택을 누릴 수 있는 환경을 조성했다. 메인 화면에는 엘포인트 적립·사용 바코드와 가용 포인트를 즉시 확인할 수 있도록 배치했다. 외국인 전용 이벤트 리스트도 제공한다.

롯데멤버스는 연내 외국인 회원 수를 200만명까지 확대한다는 목표다. 최근 마스터카드 등 글로벌 기업과의 파트너십을 체결하고 공격적인 해외 현지 마케팅을 전개하는 것도 같은 맥락이다.

회사 관계자는 “이번 리뉴얼을 시작으로 외국인 고객을 위한 기능을 지속적으로 고도화할 계획”이라며 “향후 엘포인트 이용 내역 조회, 멤버십 카드 관리, 제휴사별 맞춤 쿠폰 등 사용자 중심의 기능과 다양한 혜택을 추가할 것”이라고 말했다.