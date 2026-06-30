중장기 ESG 경영 추진 방향 제시 “모든 이해관계자와 지속가능한 회사 만들 것”

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대위아는 고객, 협력사, 주주 등 모든 이해관계자에게 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 목표와 이행 현황을 투명하게 공개하기 위해 현대위아 2026 지속가능성보고서’를 발간했다고 30일 밝혔다.

현대위아는 먼저 ‘중대성 평가’를 통해 선정한 ▷지속가능한 공급망 관리 ▷기후변화 대응 및 온실가스 감축 ▷사업장 안전보건 관리 등 3대 중대 이슈를 제시했다.

현대위아는 기업이 받는 영향과 기업이 사회·환경에 미치는 영향을 함께 고려하는 ‘이중 중대성 평가’를 통해 이들 이슈를 도출했다. 현대위아는 중대 이슈별 성과와 관리 방향을 바탕으로 지속가능경영 체계를 개선한다는 계획이다.

현대위아는 지속가능한 공급망을 구축하기 위한 노력에 적극적으로 나서고 있다. 협력사를 대상으로 공급망 ESG 평가를 시행하고 고위험 협력사의 개선 활동을 지원하고 있다. 실제 지난해에는 총 167개 협력사를 대상으로 공급망 ESG 평가를 시행했다. 협력사에 낮은 이자율로 대출을 지원하는 ‘동반성장펀드’를 운영하고, 협력사의 역량 강화를 위해 기술 지원 및 ESG 교육 등을 시행하고 있다.

현대위아는 기후변화 대응과 관련한 주요 성과와 이행 계획도 상세히 담았다. 특히 현대위아는 지난 5월 SBTi(Science Based Targets initiative)로부터 온실가스 감축 목표를 승인받았다. SBTi는 기업의 온실가스 감축 목표가 과학적 기준에 부합하는지 검증하는 글로벌 이니셔티브다.

현대위아는 사업장 내 직간접 배출(Scope 1·2)을 2030년까지 36.5% 줄이고, 공급망 배출(Scope 3)은 2035년까지 31.8% 줄이는 중장기 목표를 달성하고, 글로벌 수주 경쟁력을 강화한다는 계획이다.

현대위아는 2045년까지 탄소중립 재생에너지(RE) 100 달성을 추진하고 있다. 2025년 기준 전체 사업장의 RE100 이행률 14.9%를 달성했다. 현대위아 슬로바키아법인은 재생에너지 인증서(GO) 구매를 통해 공장 내 사용 전력을 100% 재생에너지로 전환해 지난해 RE100 달성을 완료했다. 인도법인은 전력구매계약(PPA) 및 REC 구매를 활용하여 전체 사용 전력의 약 89.3%를 재생에너지로 조달하고, 전환 비중을 높이고 있다.

현대위아는 사업장 안전보건 관리 계획도 제시했다. ‘행복한 내일을 위한 안전한 동행’이라는 비전 아래 ▷무재해 달성 ▷안전문화 정착 ▷중대사고 제로를 목표로 안전경영을 추진하고 있다. 이를 위해 지난해 4563건의 위험성평가를 실시하고 충돌과 추락·전도 등 주요 위험요인에 대해 80건의 개선 활동을 진행했다.

현대위아는 인권경영을 위한 목표도 이번 보고서에 담았다. 지난해 수립한 인권경영 로드맵에 따라 올해부터 인권영향 평가 체계를 구축하고 시범 평가를 시행할 예정이다.

현대위아 관계자는 “지속가능성보고서를 통해 현대위아의 ESG 경영 의지와 주요 성과를 확인할 수 있다”며 “협력사, 고객, 주주 등 모든 이해관계자와 함께 지속가능한 회사를 만들어 갈 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, 현대위아는 올해 1분기 방위산업과 모빌리티 설루션 부문의 호실적에 힘입어 매출은 전년 동기 대비 5.7% 늘어난 2조1793억원, 영업이익은 6.2% 증가한 516억원을 기록했다.