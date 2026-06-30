[헤럴드경제=홍승희 기자] 최근 집값이 급등한 화성시 동탄구와 용인시 기흥구, 구리시 3곳이 규제지역과 토지거래허가구역으로 추가 지정됐다.

국토교통부는 지난 29일 주거정책심의위원회 의결을 거쳐 경기도 비규제지역인 이들 3곳을 규제지역(조정대상지역·투기과열지구) 으로 신규 지정한다고 30일 밝혔다. 규제지역 효력은 7월 1일부터 시작된다.

경기도도 시도 도시계획위원회를 거쳐 이 지역들을 토지거래허가구역으로 지정했다. 토허구역은 7월 5일부터 2027년 12월 31일까지 지정된다.

동탄구와 기흥구는 최근 반도체 호황에 따른 집값 상승 기대감과 수도권광역급행철도(GTX)-A 개통 등 교통 인프라 개선 호재로 아파트 값이 급등했다. 서울과 인접한 역세권으로 갭투자(세 끼고 매매)가 가능한 구리시도 가격 오름세가 가팔라지고 있다.

한국부동산원에 따르면 6월 넷째 주(6월22일 기준)까지 동탄구의 올해 아파트 매매가격 누적 상승률은 11.38%로 전국에서 가장 높다. 구리시는 같은 기간 7.87% 올랐고, 기흥구도 올해 6.21%를 기록했다. 두 지역은 지난해엔 같은 기간 각각 0.09%, 0.29% 하락세를 기록했었다.

규제지역으로 지정됨에 따라 내일부터 이들 지역에선 대출 조건이 강화된다. 종전에는 처분조건부 1주택자를 포함해 무주택자의 주택담보인정비율(LTV) 상한이 70%였으나 40%로 낮아진다. 주택담보대출 한도는 시가 15억원 이하 주택 6억원, 15억원 초과∼25억원 이하 4억원, 25억원 초과 2억원으로 가격에 따라 차등화된다.

유주택자는 LTV 0%가 적용돼 대출을 받을 수 없다.

이밖에 분양권 전매 제한, 청약 재당첨 제한 등 불이익이 있고 정비사업에서도 조합원 지위양도에 제한이 붙는다. 다주택자에게는 취득세와 양도소득세가 중과된다.

아울러 토허구역으로 지정됐기 때문에 5일부터 해당 지역에서 주택 매수 시, 취득일로부터 2년간 실거주 의무가 부여된다. 이를 위반하면 이행강제금이 부과되거나 허가가 취소된다.