[헤럴드경제=장연주 기자] 헬스트레이너 출신 양치승이 요식업에 도전장을 냈다.

양치승은 28일 유튜브채널에 ‘관장 그만두고 샌드위치 전문점 오픈하게 됐습니다’라는 제목의 영상을 올렸다. 양치승은 서울 강남역 지하상가에 샌드위치 전문점을 오픈했다고 밝혔다.

그는 “맛보고, 수정하고, 다시 만들고 다시 맛보고...오픈 전까지 가장 많이 반복했던 과정이었다”며 “개업 전 준비 과정부터 개업 후 오픈 첫날까지, 있는 그대로를 담아봤습니다”라고 말했다.

영상에는 양치승이 직접 가게 내부의 페인트 작업을 하고 메뉴 개발과 매장 홍보에 나선 모습이 담겼다.

그는 특히 “제품 개발이 오래 걸렸다”며 “먹어봤을 때 단점을 보완하고 가격도 합리적으로 맞춰야 해서 힘들었다”며 말했다.

그는 새로 오픈한 가게의 대표메뉴인 타마고 샌드위치와 닭가슴살 샌드위치를 소개하면서 “단백질이 부족하지 않도록 통 닭가슴살을 넣었다”고 설명했다.

양치승은 원래 떡볶이 가게를 열까 생각했지만, 원하는 튀김을 개발하는데 시간이 더 필요해 샌드위치 전문점을 우선 오픈하게 됐다고 설명했다. 하지만 그는 튀김이 완성되면 기존에 없던 스타일의 떡볶이도 선보일 계획이라고 부연했다.

그는 “이제는 헬스클럽 관장이 아니라 샌드위치 전문점 관장”이라며 “요식업에 목숨을 걸고 있다”고 말했다.

한편, 양치승은 건물 임대 사기를 당해 15억원 상당의 손해를 입고 헬스장을 폐업하는 아픔을 겪었다. 이후 청담동의 100억대 아파트 커뮤니티 관리 상무로 취직한 소식을 알려 화제를 모았다.