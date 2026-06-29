[헤럴드경제=장윤우 기자] 대한민국 축구 국가대표팀 공식 서포터즈 붉은악마가 홍명보 감독을 향해 “축구계를 영원히 떠나야 한다”고 강경 성명을 발표했다.

29일 붉은악마는 공식 인스타그램에 장문의 입장문을 통해 “진심이었고, 간절했고, 끝까지 믿었습니다”라며 “우리는 그 진심을 바치고 결국 바보가 되었다”고 밝혔다.

붉은악마는 “우리가 분노하는 것은 단순히 32강 한 경기 못해서가 아니다”라며 “누군가에게는 마지막 월드컵일 수 있고, 누군가에게는 생애 첫 월드컵 무대일 수 있다. 화려하지 않아도 후회 없는 경기를 펼칠 선수들에게 우리 모두가 멋지게 박수를 치며 환호해주고 싶었다”고 허탈해했다.

이어 홍 감독을 향해선 “만약 자신의 과거 실패를 세탁하기 위해 우리의 진심을 도구로 삼았다면, 자신을 내려놓은 것이 아니라 자신을 살리기 위해 대한민국 축구를 사지로 몰아넣은 것”이라고 지적했다.

이는 홍 감독이 2014 브라질 월드컵에서도 지휘봉을 잡아 1무 2패로 탈락한 전력을 겨냥한 것으로 풀이된다. 이번 2026 북중미 월드컵에서도 1승 2패로 조별리그 탈락에 그쳤다.

붉은악마는 “마지막 순간까지 사죄와 용서를 구하기는커녕 말도 안 되는 궤변으로 끝까지 대한민국 축구팬을 유린한 그는 더 이상 대한민국 축구인으로 남아서는 안 된다”며 “뼈저리게 반성하고 대한민국 국민 모두 앞에 무릎 꿇고 축구계를 영원히 떠나야 할 것”이라고 주장했다.

붉은악마는 “오늘 이후부터 모든 수단을 동원해 대한민국 축구를 좀먹는 적폐들이 사라질 때까지 투쟁할 것”이라며 “그 시작을 함께해달라”고 호소했다. 성명은 “2026년 대한민국 축구가 사라진 날”이라는 문장으로 끝을 맺었다.

홍 감독은 이날 멕시코 사포판 치바스 바예 베르데에서 기자회견을 열어 사퇴를 공식 발표했다.

홍 감독은 “감독이라는 자리는 결과 앞에서 어떤 설명도 앞설 수 없는 자리다. 국민 여러분께서 기대하셨던 결과를 끝내 보여드리지 못했다”고 밝혔다.

다만 취재진 질의응답 없이 짧은 입장문만 읽고 회견장을 떠나는 과정에서 바지 주머니에 손을 넣은 모습까지 공개되면서 사과로 보기 어렵다는 지적이 이어지고 있다.

홍 감독은 2024년 7월 대표팀 사령탑에 선임됐으며 계약 기간은 2027년 1월 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵까지였으나 예정 임기보다 반년가량 일찍 지휘봉을 반납했다.

한편 홍 감독은 30일 오전 인천국제공항을 통해 귀국할 예정이다.