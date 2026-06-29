유튜브서 ‘체육인 예의 갖춰라’ 훈수에 “꼰대” “홍명보 생기는 이유” 비난 댓글

[헤럴드경제=한지숙 기자] 메이저리그 투수 출신 김병현이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 A조 조별리그 3차전에서 한국 대표팀이 최악의 경기력을 보인 직후 홍명보 감독을 향해 쏟아진 축구계의 비난을 두고 “선을 넘은 것 같다”, “같은 체육인으로서 안타깝다”라고 말했다가 되레 여론의 뭇매를 맞고 있다.

지난 28일 유튜브채널 김병현에는 ‘2026월드컵 소신발언합니다’라는 제목의 영상이 올라왔다.

김병현은 “유튜브인가를 봤는데, 축구계 분들이 나와서 너무 선 넘는 듯한 발언을 하는 게 귀에 거슬리게 들렸다”라며 “‘홍명보 나가’ ‘명보야 잘하자’ 이런 표현들, 운동하는 사람으로서 기본을 지키지 않는 모습이 거슬렸다”라고 했다.

이어 “개인적으로 홍 감독과 만난 적이 없으니 오해하시면 안 되고, 욕 먹을 거 알고 있고 욕 먹을 각오하고 하는 얘기”라고 했다.

앞서 전 축구 국가대표 골키퍼 김영광은 틱톡 라이브를 통해 월드컵 조별리그 상황을 언급하던 중 홍명보 감독을 향해 “홍명보 나가”라는 구호를 외쳐 화제를 모았다.

김병현은 “일반 팬이거나 축구계의 변화를 원하는 사람은 그런 말(반말로 ‘홍명보 나가’)을 쓸 수 있지만, 우리는 같이 운동했던 사람인데”라며 “까마득한 후배가 그것도 같이 대표팀을 했던 사람으로서 그런 단어를 쓴다는 게, 내가 배워왔던, 운동하는 사람으로서의 기본을 지키지 않은 모습이 거슬렸다”라고 지적했다.

그는 “너무 이러한 극단적 문화가 아무렇지 않게 퍼지는 걸 원치 않아서 영상을 찍게 됐다”라며 “우리 사회가 너무 극단적이지 않았으면 좋겠다. 대를 이어서 아무렇지 않게 이런 문화가 당연한 거 처럼 물려지는 게 싫다”라고 말했다.

이어 “운동선수로서의 규율, 예절, 예의, 지켜왔던 것에 대해 자부심을 갖고 살았는데, 그게 유지됐으면 좋겠다”라고 덧붙였다.

그러면서 “비판하더라도 선을 지켜가면서, ‘홍명보 감독님 그동안 고생하셨습니다. 이제는 다른 사람에게…’ 그런데 그것도 선 넘는 거다”라며 “일반 팬이 아닌 스피커 역할을 하는 사람들은 그런 표현(반말)을 하지 않았으면 한다”라고 거듭 예의를 강조했다.

그러나 해당 영상에는 “꼰대문화가 이렇게 무섭다”, “이런 사람들이 많아서 홍명보 같은 사람들이 생기는구나”, “얼마나 욕 먹고 싶은 지 감도 안 온다”, “가만히 있으면 중간이라도 간다” 등 비난 댓글이 줄 이었다.

이후 29일 홍명보 감독이 멕시코 현지에서 감독 사퇴 의사를 밝힌 뒤 바지 주머니에 손을 꽂고 퇴장한 모습이 공개돼 논란이 일자, 김병현의 해당 영상에는 “얼마나 예의있으면 주머니에 손 넣고 기자회견 하냐”, “홍명보 기자회견 보면 이런 말을 할 수 없다” 등 비아냥 댓글이 추가됐다.