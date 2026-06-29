1032가구 일반분양, 2030년 9월 입주 59·84㎡ 물량 집중, “당첨 가능성 기대” 노량진 등보다 자금조달 수월…“꼭 청약”

“저 같은 신혼부부가 청약을 넣을 수 있는 사실상 마지노선 단지가 아닐까 싶습니다. 아이를 키우는 입장에서 1군 건설사의 서울 대단지 아파트에 일반 분양 물량만 1000가구가 넘는다는 건 보기 드문 기회에요.”(‘장위푸르지오마크원’ 견본주택을 찾은 30대 신혼부부)

지난 26일 찾은 ‘장위푸르지오마크원’ 견본주택에는 평일 오전부터 방문객들의 발길이 이어졌다. 견본주택 오픈 첫날이지만 주택전시관 입구에는 이른 시간부터 대기 줄이 생겼고, 내부 유니트 앞에도 차례를 기다리는 사람들이 늘어섰다. 성북구 장위뉴타운 10구역을 재개발해 조성하는 장위 푸르지오 마크원은 지하 5층~지상 35층, 23개 동, 총 1931가구 규모로 들어선다. 이 가운데 39~114㎡(전용면적) 1032가구가 일반분양된다. 3.3㎡(평)당 평균 분양가는 5034만원으로, ▷39㎡가 6억9560만~7억5120만원▷59㎡가 13억5250만~14억6060만원▷74㎡가 14억7860만~15억9200만원▷84㎡가 16억1080만~17억6570만원이다. 입주는 2030년 9월 예정이다.

서울 강북 최대 규모의 정비사업지로 꼽히는 장위뉴타운에서는 ▷1구역 ‘래미안 장위 포레카운티’ ▷2구역 ‘꿈의숲 코오롱하늘채’ ▷4구역 ‘장위자이 레디언트’ ▷5구역 ‘래미안 장위 퍼스트하이’ ▷7구역 ‘꿈의숲 아이파크’ 등이 이미 입주를 마쳤다. ▷6구역 ‘푸르지오 라디우스파크’는 공사가 진행 중이다. 전체 사업이 마무리되면 일대는 약 3만2000가구 규모의 강북권 대표 주거타운으로 재편된다.

59㎡ 청약을 검토 중이라는 30대 공무원 신혼부부는 “노원에서 전세로 살며 첫 자가 마련을 위해 임장을 다니고 있다”며 “아이가 아직 어리지만 뉴타운이 완성될 때 쯤에는 아이를 키우기에 좋은 환경이 될 것으로 본다”고 말했다. 그는 “최근 분양이 이어진 노량진, 흑석은 자금 문제로 청약을 시도하지 못했지만, 이번엔 가능한 조달 범위 안에서 도전해볼 생각”이라고 강조했다.

부모와 함께 견본주택을 찾은 30대 남성 A씨는 “올해 나오는 서울 주요 단지 분양가를 보면 이곳이 사실상 마지막 기회일 수 있다는 생각이 든다”고 말했다.

단지는 지하철 6호선 돌곶이역 역세권에 위치한다. 1·2호선 환승역인 시청역과 3호선·신분당선 환승역인 신사역까지 30분 안팎이면 이동할 수 있다. 청약 일정은 29일 특별공급을 시작으로 30일 1순위 해당지역, 7월 1일 1순위 기타지역 접수가 진행된다. 당첨자 발표는 다음 달 8일이다. 윤성현 기자