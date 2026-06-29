[헤럴드경제=장연주 기자] 대한민국 축구대표팀이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 32강 자력 진출에 실패하면서 FIFA랭킹 역시 약 4년 만에 30위권으로 추락했다.

28일 FIFA 홈페이지에 따르면, 지난 26일 기준 피파랭킹에서 한국은 31위를 기록했다.

FIFA는 올 4월부터 A매치 결과를 실시간으로 반영해 포인트를 집계하고 이에 따라 랭킹을 매겨 공개하고 있다. 특히 평가전 및 월드컵 지역예선보다 월드컵 본선 경기에서의 승패에 높은 포인트가 매겨진다.

한국은 이번 월드컵 개막 직전 25위였지만, 지난 12일 조별예선 A조 1차전에서 체코를 꺾어 20.29점을 획득해 총점 1612.55점을 쌓아 랭킹 22위로 올라섰다.

하지만 멕시코에 이어 남아공에게도 패하면서 무려 53.83점이 깎여 1558.72점으로 내려갔고, 랭킹도 6단계 하락했다.

한국이 피파랭킹 30위권에 놓인 건 2021년 12월(33위)이 마지막이었다.

앞서 한국은 2018 러시아 월드컵 57위에 머물렀지만, 파울루 벤투 전 감독이 지휘봉을 잡아 2022 카타르 월드컵 직후 25위까지 상승했었다.

이어 벤투 사단과의 재계약이 불발되고 위르겐 클린스만 전 감독, 홍명보 감독이 이어받는 동안 부진한 경기력에도 25위 이내를 유지해왔었다.

하지만 이번 월드컵 조별예선을 거치면서 20위권 밖으로 추락했다.

한편, 피파랭킹 1위는 아르헨티나, 2위는 프랑스, 3위는 스페인이 차지했다.

아시아 1위는 일본(17위)으로 개막 직전(18위)에 비해 한 단계 올라갔다.

또 이란(21위)과 호주(28위)가 한국 보다 피파랭킹 순위에서 앞서 있는 상태다.