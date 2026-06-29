치킨·우리술·식품명인 잇는 미식 관광 로드맵 발표

내·외국인 관광객 지역 유도…지역경제 활성화 기대

K-치킨벨트 지도 인포그래픽 [농식품부]
K-치킨벨트 지도 인포그래픽 [농식품부]

[헤럴드경제=김선국 기자] 농림축산식품부가 K-푸드를 지역 관광과 연계한 ‘K-미식여정(K-Gastronomy Journey)’ 프로젝트를 본격 추진한다. 첫 사업으로 전국의 대표 닭요리 맛집과 관광지를 연결한 ‘K-치킨벨트 플랫폼’을 공개하고 하반기에는 우리술과 전통식품 체험까지 미식 관광 콘텐츠를 확대한다.

농식품부는 29일 기자와 여행업계, 인플루언서 등을 대상으로 간담회를 열고 하반기 미식 관광·체험 로드맵인 K-미식여정을 발표했다.

첫 번째 콘텐츠는 K-치킨벨트 플랫폼이다. 지역별 치킨·닭요리 맛집과 관광명소, 전통시장, 지역축제, 농촌체험마을 등을 함께 소개하고 여행 코스까지 제안하는 온라인 플랫폼이다. 이용자가 직접 여행 코스를 만들어 공유할 수 있는 기능도 담았다.

플랫폼에는 지난 3~4월 실시한 국민 공모와 지방자치단체 추천, 현장 조사 등을 거쳐 선정한 전국 30개 닭요리 명소가 담겼다. 대구 평화시장 닭똥집골목, 태백 물닭갈비, 안동 찜닭, 속초 닭강정, 수원 왕갈비치킨 등이 대표 사례다.

K-미식 여정 인포그래픽[농식품부]
K-미식 여정 인포그래픽[농식품부]

농식품부는 치킨이 해외 소비자가 가장 선호하는 한식 메뉴인 만큼 외국인 관광객을 지역으로 유도하는 효과도 기대하고 있다. 올해 해외 한식 소비자 조사에서는 한국식 치킨이 선호 메뉴 1위(14%)를 차지했다. 외래관광객 조사에서도 방한 시 가장 하고 싶은 활동으로 식도락 관광이 61.7%를 기록해 쇼핑(57.3%)보다 높았다.

하반기에는 치킨을 시작으로 미식 관광 프로그램도 순차적으로 선보인다. 8월에는 찾아가는 양조장 투어를 통해 전통주를 체험할 수 있는 프로그램을 운영하고, 9월에는 대한민국식품명인과 함께하는 전통식품 체험을 마련한다.

10~11월에는 글로벌 식품축제도 이어진다. 한식 페스타와 푸드위크코리아, 우리술 대축제, 김치 페스티벌 등을 연계해 K-푸드를 관광 콘텐츠로 확대할 계획이다. 7~12월에는 농촌에 머물며 지역 음식과 농촌 문화를 함께 체험하는 ‘농촌 힐링 스테이’ 프로그램도 운영한다.

송미령 농식품부 장관은 “K-푸드와 한식이 단순한 먹거리를 넘어 하나의 문화로 자리 잡고 있다”며 “K-치킨벨트를 시작으로 지역 식문화와 관광을 연계한 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 국내외 관광객이 즐길 수 있는 미식 관광을 확대하겠다”고 말했다.


adastra@heraldcorp.com