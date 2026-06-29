[헤럴드경제=장연주 기자] 최근 한 편의점과 주점 입구에 ‘홍명보 출입 금지’라는 안내문이 내걸려 논란을 일으킨 가운데, 이번에는 ‘홍명보 출입 환영’을 써 붙인 병원이 있어 화제가 되고 있다.

지난 28일 사회관계망서비스(SNS) 스레드에는 ‘홍명보 출입 환영’이라는 손글씨가 쓰인 안내문 이미지가 올라왔다. 이 같은 안내문을 올린 A씨는 SNS와 유튜브 등에서 활동중인 정신과 전문의로, 그는 이미지와 함께 “고생 많으셨습니다. 어서 오세요”라는 글을 남겼다.

A씨는 추가 글을 통해 “오해하지 마세요. 우선 위로해드리고 도대체 왜 그랬던 건지 들어보고 싶어서 이러는 겁니다”라고 더붙였다.

이에 대해 누리꾼들은 “위로는 우리가 받아야 한다”, “왜 그런지 우리에게도 알려줘라”, “정신과 의사도 얼마나 속이 터졌으면” 등의 반응을 보였다.

한편, 2026 북중미 월드컵에서 한국 축구대표팀의 32강 진출이 좌절되자 홍명보 감독을 향한 비난이 과열되고 있다.

‘홍명보 출입 금지’라는 안내문을 내건 식당과 카페 등이 잇따랐고 온라인에서는 홍 감독 살해 협박 글까지 등장했다.

지난 26일 한 편의점이 출입문에 ‘홍명보는 출입 금지’라고 쓴 안내문을 내걸었고, 온라인 커뮤니티에는 ‘홍명보 출입 금지’를 내건 식당과 카페, 편의점 등의 인증 사진이 잇따라 올라오고 있다.

홍 감독이 이끄는 대한민국 축구 대표팀은 전날 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 남아공과의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 최종전에서 0-1로 패했다.

이날 패배로 한국은 1승 2패(승점 3)에 그치며 조 3위로 내려앉았다. 무승부만 거둬도 32강 진출을 확정할 수 있었지만, 남아공에 발목을 잡히며 ‘경우의 수’를 따져야 하는 상황에 내몰렸고 결국 진출에 실패했다.

결국 홍 감독은 29일(한국시간) 멕시코 사포판 과달라하라에 있는 한국 대표팀 베이스캠프 치바스 베르데 바예에서 기자회견을 열고 사퇴 의사를 밝혔다.