KSSB 기준 반영 지속가능성 공시 체계 강화 ESG 데이터북 고도화…투명한 정보 공개 확대

[헤럴드경제=정윤희 기자] KB증권은 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 성과와 지속가능경영 추진 현황을 담은 ‘KB증권 지속가능경영보고서(ESG Report) 2025’를 발간했다고 29일 밝혔다.

이번 보고서는 국내외 지속가능성 공시체계 변화에 선제적으로 대응하고, 이해관계자에게 보다 신뢰도 높은 ESG 정보를 제공하기 위해 보고 체계를 고도화한 것이 특징이다.

특히 한국지속가능성기준위원회(KSSB) 기준을 반영해 ▷거버넌스 ▷전략 ▷위험관리 ▷지표 및 목표 등 4대 핵심 요소를 중심으로 공시 체계를 재구성했다. 또, 투자자 관점의 재무적 중요성 평가를 통해 핵심 지속가능성 이슈를 도출하고 이슈별 관리 체계와 주요 성과를 체계적으로 담았다.

아울러 국제통합보고위원회(IIRC)의 통합보고(Integrated Reporting) 프레임워크를 기반으로 가치창출 모델을 도입해 재무·비재무 자본이 장기적인 기업가치 창출로 이어지는 과정을 설명했다. 유엔 지속가능발전목표(UN SDGs)와의 연계성도 강화해 지속가능경영 활동의 사회적 가치 창출 방향을 함께 담았다.

ESG 데이터북(Data Book)은 ESG 분야의 정량 데이터를 세분화하고, 비재무 데이터 공시 범위를 확대해 이해관계자의 정보 활용도를 높였다. 권영향평가 결과와 자연자본 리스크 분석 내용을 신규 반영하는 등 ESG 리스크 관리 체계도 한층 강화했다.

강진두, 이홍구 KB증권 대표이사는 “이번 지속가능경영보고서는 글로벌 공시기준을 반영해 ESG 정보의 비교가능성과 신뢰성을 높이는 데 중점을 뒀다”며 “앞으로도 지속가능한 성장과 장기적인 기업가치 제고를 위해 ESG 경영을 더욱 내실 있게 추진해 나가겠다”고 말했다.

앞서 KB증권은 지난해 발간한 ESG 리포트가 미국 커뮤니케이션연맹(LACP) 주관 ‘2024/25 비전 어워즈’에서 금융산업분야 플래티넘(대상)을 수상키도 했다. 대상을 받은 리포트는 ▷이해관계자 대상 메시지 ▷내용 구성 ▷재무정보 ▷정보 접근성 등 8개 평가항목 중 총 99점(100점 만점)을 획득했다.