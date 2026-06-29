[헤럴드경제=김주리 기자] 베네수엘라를 강타한 연쇄 강진으로 인한 인명 피해가 빠르게 커지고 있다. 지진 발생 사흘 만에 사망자가 1400명을 넘어선 가운데 구조 당국은 생존자 수색 작업에 총력을 기울이고 있다.

27일(현지시간) AP통신 등에 따르면 호르헤 로드리게스 베네수엘라 국회의장은 지난 24일 발생한 연쇄 지진으로 현재까지 확인된 사망자가 1430명으로 집계됐다고 밝혔다.

이는 전날 발표된 사망자 920명보다 하루 만에 500명 이상 늘어난 수치다. 부상자도 3238명으로 증가하면서 피해 규모가 계속 확대되고 있다.

가족들의 신고를 기준으로 한 실종자는 이날 오전 현재 최소 6만8900명에 달하는 것으로 집계됐다. 구조 작업이 이어지면서 인명 피해 규모는 더욱 늘어날 가능성도 제기된다.

앞서 지난 24일 베네수엘라 북부 카리브해 연안에서는 규모 7.2의 지진이 발생한 데 이어 불과 수십 초 만에 규모 7.5의 강진이 잇따라 발생해 광범위한 피해를 남겼다.

현재 베네수엘라 정부와 국제 구호단체, 자원봉사자들은 생존자 구조의 ‘골든타임’으로 불리는 72시간이 지났음에도 단 한 명의 생존자라도 더 구조하기 위해 수색과 구조 작업을 이어가고 있다.

국제사회도 긴급 구호 물자와 구조 인력을 잇달아 지원하며 피해 복구에 힘을 보태고 있다. 다만 광범위한 건물 붕괴와 통신·도로망 훼손으로 구조 작업이 어려움을 겪고 있어 피해 규모가 최종적으로 얼마나 커질지는 당분간 지켜봐야 할 것으로 보인다.