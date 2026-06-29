[헤럴드경제=한영대 기자] 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 부진에 책임을 지고 한국 축구대표팀 감독 자리에 물러나겠다는 홍명보 감독의 발표에 대해 외신들도 주목하고 있다.

AP 통신은 29일(한국시간) 홍 감독 사퇴에 대해 “월드컵 조기 탈락은 한국 축구계에 큰 혼란을 안겼고, 이재명 대통령도 홍 감독을 향해 날 선 비판을 쏟아냈다”며 “대통령으로부터 무능하다는 강도 높은 비판을 받은 그는 결국 사퇴를 결정했다”고 보도했다.

앞서 이 대통령은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “결국 인사가 만사임이 다시 한번 증명됐다”고 말하면서 “능력보다 네 편 내 편을 더 중시해 무능한 사람을 지휘관으로 선별하면 결과는 불 보듯 뻔하다”며 홍 감독과 대한축구협회를 강도 높게 비판했다.

영국 매체 가디언은 “홍 감독은 이번 대회가 시작되기 전부터 팬들과 한국 언론의 신뢰를 얻지 못했다. 그는 끊임없는 비판에 시달렸다”며 지적했다. 이어 “그는 무승부만 거둬도 32강 진출이 가능했던 남아공전에서 주장 손흥민을 선발 명단에서 제외하는 도박을 걸었지만 결과적으로 이는 실패로 돌아갔다”며 덧붙였다.

한국 대표팀은 조별예선 1차전 체코에 2대 1 역전승을 거두며 산뜻하게 출발했다. 하지만 이후 공동 개최국인 멕시코, 한 수 아래 전력으로 평가받았던 남아공한테 잇달아 패배하면서 조 3위를 기록했다. 특히 남아공전에서는 선발 라인업에 주장 손흥민과 대표팀 핵심 선수인 이재성을 제외, 패배를 자초했다는 비판을 받았다.

이번 월드컵에서는 조 3위 국가 중 상위 8개 국가가 토너먼트에 진출할 수 있지만, 한국 대표팀은 32강 경쟁에서 10위에 머물렀다.