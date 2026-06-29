주현미 ‘미시령’ 등 시·노래 단골 소재 잊혀질 뻔 한 옛사랑 같은 고갯길 용소곡,백담사,원대리,울산바위 9경여행

[헤럴드경제=함영훈 기자] 미시령은 백두대간 강원 북부 동-서를 연결하는 고개다.

굽이굽이 돌아가는 길, 정상에 서면 멀리 동해바다가 보이는 곳, 푸른 숲이 건강한 휘톤치트를 내뿜는 곳. 이곳의 아름다움과 이 길을 따라 펼쳐진 자연·인문 여행지들이 많은 점 때문에 많은 시와 노래의 소재가 되기도 했다. 중년이 되어도 여전히 떠오르는 옛사랑 같은 고개이다.

“미시령 그리운 옛길 따라 저녁 노을 밟으며/ 저 멀리 파도가 나를 부르는 그곳으로 달려 가네.” 주현미의 ‘미시령’이 대표적이다.

미시령 힐링 9경은 ▷(홍천)산소 흡입 성지, 공작산·수타사 ▷(홍천)가리산레포츠파크 ▷(홍천)용소계곡 ▷(인제)원대리자작나무숲 ▷(인제)합강정·번지점프 ▷(인제)소양강둘레길 ▷(인제)십이선녀탕계곡 ▷(인제)‘님의 침묵’ 한용운의 백담사 ▷(속초·고성)울산 출신 석산으로 신령님의 금강산 소집 가다가 멈췄다는 울산바위이다.

강원특별자치도와 미시령힐링가도 4개 시군(속초시, 홍천군, 인제군, 고성군)과 강원관광재단은 티맵(TMAP)과 연계해 오는 30일부터 8월13일까지 미시령 힐링가도 및 미시령 힐링 9경 붐업을 위한 마케팅을 벌인다.

티맵 테마코스 내에 미시령 힐링가도와 인접 4개 시·군의 주요 관광명소를 소개하는 콘텐츠를 게시하고 다양한 광고를 연계해 홍보를 진행한다.

티맵 앱 구동 시 노출되는 인트로 팝업을 비롯해 앱 종료 화면, 검색창 배너, 검색결과 배너 등을 통해 미시령 힐링가도를 소개하며, 배너 선택 시 티맵 테마코스로 연결해 이용자의 관광정보 접근성을 높일 계획이다.

강원특별자치도 외 지역 이용자가 티맵 내비게이션을 통해 지정 관광지에 도착할 경우 1인당 1회에 한해 1만 원 상당의 쿠폰을 제공한다.

팝업쿠폰은 ▷수타사 ▷가리산레포츠파크 ▷용소계곡 ▷원대리자작나무숲 ▷백담사 ▷합강정 ▷인제스마트복합쉼터 ▷청초호 ▷영랑호 ▷설악케이블카 ▷속초해수욕장 ▷통일전망대 ▷왕곡마을 ▷송지호 및 송지호관망타워 ▷관동팔경 청간정 등의 관광지에서 방문객을 대상으로 무작위 노출·발급된다.

이와 함께 속초 금호설악리조트와 연계한 특별 이벤트도 진행한다. 티맵 광고 운영 기간에 금호리조트를 방문하는 관광객에게는 파크골프 1+1 이용 혜택을 제공해 미시령 힐링가도 관광과 지역 관광시설 이용을 함께 유도할 계획이다.