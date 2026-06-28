[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 화사가 무릎 부상에도 불구하고 ‘싸이 흠뻑쇼’ 무대를 성공적으로 마쳤다.

지난 27일 화사는 자신의 SNS에 “흠뻑쇼의 계절”이라는 글과 함께 경기도 의정부 종합운동장에서 열린 ‘싸이 흠뻑쇼 2026’ 무대 영상을 공개했다.

‘싸이 흠뻑쇼’는 매년 여름 싸이의 뜨거운 퍼포먼스와 관객들의 떼창, 워터 캐논을 비롯한 특별한 무대 설비 및 특수 효과 등으로 인기를 누린 브랜드 공연이다.

영상에서 화사는 히트곡 ‘마리아’를 열창하며 무대를 장악했고 또 다른 히트곡 ‘굿 굿바이’ 무대까지 완벽하게 마쳤다.

특히 화사는 무릎을 꿇는 자세의 안무를 하다가 쓸림 부상으로 무릎에 피가 맺은 모습이 포착되기도 했다. 하지만 화사는 내색 없이 안정적으로 무대를 마치며 프로다운 면모를 과시했다.

화사는 ‘굿 굿바이’ 무대 영상을 추가로 공개하며 객석을 가득 메운 관객들의 떼창에 감동한 마음을 전했다. 그는 “눈물 참느라 혼났어요”라는 짧은 글을 남기며 팬들에게 감사의 마음을 표현했다.

한편 ‘싸이 흠뻑쇼 2026’은 의정부를 시작으로 대구, 인천, 서울대공원, 원주, 수원, 광주, 부산, 대전 등 총 9개 도시에서 14회 공연한다.