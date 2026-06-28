[헤럴드경제=최원혁 기자] 방송인 광희가 개그맨 유재석에게 서운함을 드러냈다.

28일 방송된 SBS 예능 ‘런닝맨’에는 배우 이세희와 광희가 게스트로 출연했다.

이날 광희는 “사람들이 많이 놀랐다. 지상파에 오랜만에 나와서 다른 사람인 줄 안다”고 말문을 열었다.

이에 지예은은 “나보다 눈화장이 더 진하시다”고 말해 웃음을 자아냈다.

유재석이 “한동안 예능 안 한다고 하지 않았냐”고 묻자 광희는 “사실 인기가 너무 고팠다. 요즘 길을 다니면 ‘왜 이렇게 TV 안 나오냐’, ‘유재석이 버렸냐’고 하더라”고 털어놨다.

그러면서 “정말 나 버린 거냐. 맨날 다른 동생 끼고 다니더라. 변우석 님만 데리고 다니더라”고 너스레를 떨어 현장을 폭소케 했다.

이에 유재석은 “연예인 병이 왜 생긴 거냐”라고 물었고 광희는 “나도 셀럽처럼 살아보고 싶었다”고 답했다. 그러자 유재석은 “그냥 연예인 병이 아니고 지디병 걸렸다”고 말해 웃음을 더했다.