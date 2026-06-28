[헤럴드경제=장윤우 기자] 방송인 이경규가 한국 축구대표팀의 2026 북중미 월드컵 조별리그 탈락에 강한 아쉬움을 드러냈다.

28일 이경규는 네이버 치지직 라이브 방송을 통해 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 우즈베키스탄과 콩고민주공화국의 K조 최종전을 시청했다.

콩고민주공화국이 3 대 1로 역전승을 거두며 한국의 32강 진출 가능성이 완전히 사라지자 이경규는 “이번 월드컵은 진짜 문제가 많다. 최악이다. 1994년부터 월드컵을 따라다녔는데 올해가 가장 최악이다. 비극이 끝이 없다”고 탄식했다.

이경규는 “카타르 월드컵에서는 16강에 올라갔고, 2018년에는 독일을 꺾으면서 아쉬움을 달랬다”며 “이번에는 믿도 끝도 없고 손흥민 선수를 빼고 난리를 치더니 아예 못 뛰게 했다. 이건 말도 안 된다”고 말했다.

방송 채팅창에 ‘이경규를 축구협회장으로 모시자’는 글이 잇따르자 이경규는 “이윤석을 만나 축구협회장 출마를 위한 선거단을 구성해 봐야겠다”며 “강호동, 이수근 등을 생각해 봐야겠다”고 말해 웃음을 자아냈다.

한국 축구가 월드컵 조별리그를 통과하지 못한 것은 2018년 러시아 월드컵 이후 8년 만이다. 홍명보호는 2010년 남아프리카공화국 월드컵과 2022년 카타르 월드컵에 이어 통산 세 번째이자 2회 연속 원정 16강 진출에 도전했지만 뜻을 이루지 못했다.