[헤럴드경제=장윤우 기자] 한때 도산 위기에 몰렸던 도시바 반도체 사업부 직원들이 인공지능(AI) 반도체 호황을 타고 1인당 100억원이 넘는 자산가로 떠올랐다.

28일 일본 경제지 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 일본 메모리 반도체 기업 키옥시아홀딩스 직원 약 600명이 1인당 10억 엔(약 100억원) 이상의 자산을 보유하게 됐다.

키옥시아의 전신은 도시바메모리다. 도시바는 전원을 꺼도 데이터가 사라지지 않는 낸드 플래시 메모리를 세계 최초로 개발한 기업이다.

미국 원전 사업 부진과 회계 부정 문제가 겹치며 2016~2017년 누적 1조 엔이 넘는 손실을 기록했고, 핵심 사업이던 반도체 부문 매각을 결정했다. 2018년 미국 베인캐피털이 주도한 미·일·한 컨소시엄이 도시바메모리를 인수하면서 키옥시아가 출범했다. SK하이닉스도 이 컨소시엄에 참여했다.

베인캐피털은 인수 당시 임원진뿐 아니라 부장·과장급 직원 약 600명에게도 스톡옵션을 부여했다. 당시 행사 가격은 주당 1667~2600엔 수준이었다.

통상 사모펀드가 기업을 인수할 때 스톡옵션은 경영진 중심으로 제공되는 것이 관례다. 미국 본사에서 반대 의견이 나왔지만, 베인의 일본 투자팀은 일본 기업 문화에서 현장 리더의 역할이 크다며 보상을 직원들과 공유해야 한다고 설득했다.

AI용 메모리 수요가 급증하면서 키옥시아 주가는 가파르게 올랐다. 2024년 12월 도쿄증권거래소 상장 당시 공모가는 1455엔이었지만 최근 주가는 10만 엔을 넘어섰다.

키옥시아는 이달 1일 토요타자동차를 제치고 일본 기업 시가총액 1위에 올랐다. 일본 대표 제조업주인 토요타를 메모리 업체 키옥시아가 앞선 것은 AI 데이터센터 확산에 따른 낸드플래시와 기업용 SSD 수요 기대가 일본 증시의 주도주 구성을 바꾸고 있음을 보여준 사례다.

당초 부여된 약 700만 주를 연중 최고가인 11만2700엔 기준으로 계산하면 약 7900억 엔 규모이며 평가이익만 약 7780억 엔에 달한다. 직원 600명이 1인당 평균 10억 엔이 넘는 평가자산을 보유하게 된 셈이다.

닛케이는 AI 시대에 기업 성장의 과실이 배분되는 방식도 달라지고 있다고 짚으며 한국과 미국 사례도 소개했다.

삼성전자 반도체 부문 직원들은 올해 성과급과 특별 보너스를 합쳐 1인당 6억원이 넘는 보상을 받을 것으로 전망된다. SK하이닉스 역시 올해 직원 1인당 평균 지급액이 6억원을 웃돌 것으로 알려졌다.

미국에서는 2002년 일론 머스크가 창업한 스페이스X의 상장 과정에서 주식 보상을 받은 직원 약 4400명이 백만장자가 된 것으로 전해졌다.

닛케이는 “AI 혁명이 단순히 새로운 산업을 만드는 데 그치지 않고, 기업 성장의 과실을 누가 가져가는지에 대한 기존 질서까지 바꾸고 있다”고 전했다.