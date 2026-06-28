7월 6일까지 채용 사이트서 인력 채용 최종합격자, 11월 내 입사 예정

[헤럴드경제=서재근 기자] 티웨이항공이 오는 7월 6일 오후 2시까지 티웨이항공 공식 채용 사이트를 통해 B737 신입 부기장을 채용한다고 28일 밝혔다.

이번 모집 부문에 대한 응시 자격은 국내 운송용(육상다발) 또는 사업용조종사(육상다발) 자격증 소지자로 사업용 조종사 자격증명 소시자는 계기비행 한정으로 진행된다.

아울러 후방석, 회전익 비행시간을 제외한 총 비행시간 250시간 이상, 국내 유효한 항공신체검사증명 1종 및 항공영어구술능력 4등급 이상 소지자로 비행시간은 입사 지원 시 최초 제출한 증빙서류 내 한해 인정된다.

또한, 국내 유효한 항공무선통신사 자격증 소지자, JET 한정 자격 소지자로 JET 자격의 경우 입사 전까지 취득 조건으로 지원할 수 있다. B737 형식 한정 자격 소지자는 우대한다.

서류전형과 역량 검사를 시작으로 필기 전형, 1차 면접, 실기 전형, 2차 면접을 거쳐 최종 합격자가 선발되며 입사는 11월 중으로 예정이다.

티웨이항공 관계자는 “안전은 티웨이항공의 가장 중요한 가치인 만큼 이번 채용을 통해 안전 의식 역량을 갖춘 우수 인재를 선발해 안정적인 운항 체계를 조성할 수 있도록 최선을 다할 예정이다”고 전했다.

한편, 티웨이항공은 단거리 노선 수요 회복과 중·장거리 노선 경쟁력 강화에 힘입어 올해 1분기 별도 기준 영업이익 199억4713만원을 기록, 8분기 만에 흑자 전환에 성공했다. 매출은 전년 대비 37% 늘어난 6122억3864만원이다.