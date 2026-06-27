[헤럴드경제=장윤우 기자] 배우 장용원이 27일 비연예인 연인과 결혼식을 올린다.

장용원과 예비 신부는 3년 이상 교제 끝에 부부의 연을 맺는다. 예비 신부는 장용원이 무명이던 시절부터 곁을 지키며 배우로 성장하는 데 도움을 준 것으로 알려졌다.

장용원은 결혼을 앞둔 지난 26일 자신의 인스타그램 스토리에 “드디어 내일 간다. 성원해 주신 모든 분들 감사하다. 내일 멋진 모습으로 뵙겠다”고 소감을 전했다.

앞서 결혼 소식을 알리며 “오랜 시간 제 곁을 지켜준 여자 친구와 앞으로 더 긴 시간을 약속하여 올해 6월 결혼을 하게 됐다”고 밝히기도 했다.

장용원은 2019년 tvN 드라마 ‘쌉니다 천리마마트’로 데뷔했다. 이후 유튜브 채널 ‘예상치 못한 필름’의 ‘용원게이’ 시리즈에서 피치 못할 사정으로 동성애자인 척 연기하는 캐릭터로 화제를 모으며 대중에게 이름을 알렸다. 최근에는 MBC 드라마 ‘찬란한 너의 계절에’에서 디자이너 제래미 역을 맡아 열연했다. 영화 ‘전지적 독자 시점’ ‘늑대들’ ‘히든’ 등에도 출연했다.