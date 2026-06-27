[헤럴드경제=장윤우 기자] 가수 장기하와 배우 윤가이의 열애설이 불거졌다.

27일 마이데일리는 장기하와 윤가이가 2년 이상 열애 중이라 보도했다. 보도에 따르면 두 사람은 2023년 쿠팡플레이 예능 ‘SNL 코리아’에서 처음 만났다. 당시 장기하는 호스트로 윤가이는 크루로 출연했으며 음악과 영화라는 공통 관심사로 가까워졌다. 서로의 SNS를 팔로우하고 있으며 주변에서도 두 사람의 관계를 알고 있다고 매체는 전했다.

윤가이 소속사 위엔터테인먼트는 이날 “윤가이와 장기하가 열애 중인 게 맞다”고 밝혔다.

1982년생 장기하와 2000년생 윤가이는 18살 차이다. 장기하는 앞서 11세 연하인 가수 겸 배우 아이유와 4년간 교제하다 2019년 결별한 바 있다.

윤가이는 교제 전 한 예능에서 이상형을 묻는 질문에 “끝까지 다정하고 겸손한 사람이 좋다. 얼굴이 고운 사람이 좋다”고 말했다.

장기하는 2003년 밴드 눈뜨고코베인으로 데뷔해 청년실업과 장기하와 얼굴들을 거쳤다.

윤가이는 2019년 영화 ‘선희와 슬기’로 데뷔했다. 2023년 ‘SNL 코리아’ 네 번째 시즌부터 크루로 합류하며 본격적으로 이름을 알렸다.