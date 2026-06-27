밴스 “MOU 이행에 이견 있으면 전화로 연락”

[헤럴드경제=안세연 기자] 이란의 호르무즈 해협 상선 공격에 대한 맞대응으로 미군이 대이란 공습을 단행한 가운데 미국 부통령이 “폭력에는 폭력”으로 맞서겠다고 밝혔다.

JD 밴스 미국 부통령은 26일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 “이란은 휴전 합의에 서명했다”며 “우리는 그 합의를 준수해 왔다”고 썼다. 이어 “만약 그들(이란)에게 양해각서(MOU)의 이행 방식에 대한 이견이 있다면 전화로 연락하면 된다. 하지만 폭력에는 폭력으로 맞설 것”이라고 경고했다.

중동 지역 미군을 관할하는 중부사령부는 이날 엑스에 올린 성명에서 “중부사령부 소속 부대는 호르무즈 해협을 통과하던 상선에 대한 공격에 대해 대응 조치로서 이란에 공습을 실시했다”고 밝혔다.

미군 항공기들은 이날 이란의 미사일 및 드론 보유 장소들과 해안 레이더 기지를 타격했다고 중부사령부는 설명했다.

이란 이슬람혁명수비대는 중동 내 미군 기지 여러 곳을 타격했다고 발표하면서 양국 간 종전 합의가 위기에 처한 양상을 보이고 있다.