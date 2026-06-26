26일 창녕함안보서 착수보고회 및 업무 협약 체결 마스터플랜 착수…도비 1억 등 총 5억원 공동분담 단순 개발 지양, ‘보존·이용 조화’ 가이드라인 마련 중복 사업 조정과 중앙정부 규제 완화 논리 개발 등

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도와 낙동강을 끼고 있는 도내 8개 시·군이 낙동강 수변공간의 체계적인 보존과 효율적인 활용을 위한 광역 단위의 밑그림 마련에 본격적으로 나선다. 시·군별로 각각 추진해 온 낙동강 관련 계획을 경남도 중심의 통합 관리체계로 전환해 지역의 새로운 성장동력을 확보하겠다는 복안이다.

경남도는 26일 창녕함안보 통합물관리센터에서 ‘낙동강 수변공간 관리기본계획 수립 용역’ 착수보고회와 업무협약식을 개최했다. 이날 보고회에는 김명주 경제부지사와 창원·김해·밀양·양산시, 의령·함안·창녕·합천군 등 8개 시·군 부단체장과 관계자들이 참석해 과업 추진 방향을 공유하고 협력 방안을 논의했다.

이번 용역은 이달부터 2028년 6월까지 24개월간 진행되는 중장기 프로젝트다. 총 용역비 5억원 가운데 경남도가 1억원을 부담하고, 8개 시군이 각각 5000만원씩 모두 4억원을 공동 분담한다. 종합적인 정책 연구를 위해 경남연구원이 대표 수행기관으로 참여하고, 공간 설계 등 기술 분야를 담당하는 싸이트플래닝건축사사무소가 공동으로 과업을 수행한다.

공간적 범위는 경남을 관통하는 낙동강 본류 구간 약 106㎞다. 특히 하천구역 내부인 제외지에만 국한하지 않고 제방 바깥쪽 농지와 인접 마을, 산을 아우르는 제내·외지 1~5㎞ 공간까지 전방위적인 현황 조사를 벌인다. 도는 독일과 오스트리아의 라인강과 다뉴브강 등 해외 선진 강 관리 사례를 참고해 광역적인 수변공간 관리 모델을 정립할 방침이다.

핵심 과업은 ▷수변공간의 미래 비전 설정 ▷토지이용·경관·생태보전 기준을 담은 가이드라인 수립 ▷지역 여건을 반영한 특화전략 마련 등이다. 그동안 낙동강 수변공간은 다양한 생태·경관 자원을 보유하고도 행정구역별로 단절된 채 관리되는 바람에 체계성이 부족하고, 인접 시군 간 사업이 중복된다는 지적을 받아왔다.

경남도는 이번 용역이 단순한 개발계획에 치우치지 않도록 ‘보존과 이용의 조화’에 무게를 둘 계획이다. 앞으로 구성할 시·군 실무협의체를 통해 권역별 요구사항을 수렴하는 한편, 지방자치단체 간 중복 투자 우려가 있는 사업을 조정·통합하고 지역별 고유한 특색을 살린 핵심 과제를 발굴할 예정이다.

특히 개발제한구역과 상수원보호구역 등 낙동강 유역에 촘촘하게 얽혀 있는 각종 환경 규제를 합리적으로 개선하기 위한 타당성 논리 개발에도 집중한다. 이를 토대로 낙동강유역환경청 등 중앙정부와 규제 완화 협의를 이끌어내고, 향후 국가계획과 정부 정책에 경남도의 사업을 반영하기 위한 구체적인 로드맵도 마련한다는 전략이다.

김명주 경제부지사는 “이번 용역을 통해 낙동강 수변공간이 가진 잠재력을 체계적으로 발굴하겠다”며 “단순한 공간계획을 넘어 지역의 신성장동력을 마련하고 도민의 삶의 질을 높일 수 있는 실효성 있는 통합관리 기반을 구축하겠다”고 말했다.