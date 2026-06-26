[헤럴드경제=최원혁 기자] 셰프 윤남노가 식당 운영에 대한 부담감으로 체중이 감소한 근황을 전했다.

25일 유튜브 채널 ‘장공장장윤정’에는 ‘최초공개 장윤정 기획사 회식 및 복지 브이로그’라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 장윤정은 직원들과 회식을 하기 위해 압구정에 있는 윤남노의 레스토랑을 방문했다.

장윤정은 윤남노를 보자마자 “살 빠진 것 같다”고 묻자 윤남노는 “제가 살이 안 빠지는 체질인데 이번엔 빠지긴 하더라”고 답했다.

이어 윤남노는 “라면도 더 먹고 이것저것 많이 먹는데도 빠졌다”며 “최근 식당을 새로 오픈하면서 준비 과정이 바빠 스트레스를 많이 받았다”고 했다.

그러면서 “일할 때는 한 번도 안 먹는다. 스트레스받아서 체하는 편이다”이라고 했다. 장윤정이 “예민한 남자네”라고 하자 그는 “생각보다 조금 요리할 때, 원래 밖에서 잘 놀고 술도 좋아하고 사람도 좋아하고 노는 거 좋아하는데”라고 말했다.

또 장윤정이 “쉬는 날은 있냐”고 묻자 윤남노는 “쉬는 날에는 ‘냉장고를 부탁해’ 촬영이랑 유튜브를 하고, 나머지 시간에는 거의 레스토랑에 있다”고 했다.

한편 윤남노는 ‘요리하는 돌아이’라는 별명으로 참가한 넷플릭스 2024년 예능작 ‘흑백요리사’를 통해 얼굴을 알렸다. 이후 지난 4월 서울 강남구 신사동 압구정에 본인의 첫 레스토랑을 오픈하면서 빚 6억 원을 낸 것으로 알려졌다.